Подводим итоги фотоконкурса «Макросъемка»

Завершился фотоконкурс «Макросъемка». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от dimomov-dimon. Пользователи отдали за него 35 голосов.

dimomov-dimon получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 34 голоса получает фото от пользователя dorogi.

Третье место досталось снимку от пользователя: Argentum. Портальцы отдали за него 33 голоса.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!