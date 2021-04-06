Голосуем за самых обаятельных красавиц в конкурсе «Миссис "Слобода"-2021»

9 апреля на сцене ДК Туламашзавода впервые состоится финал конкурса красоты, грации и таланта «Миссис Тульская область – 2021». Этот конкурс для замужних женщин с детьми.

В Туле выберут самую достойную королеву красоты, которая представит наш регион на Всероссийском конкурсе «Миссис Россия – Вселенная – 2021».

На сцену выйдут 15 очаровательных женщин. У вас, дорогие друзья, есть возможность выбрать ту, которая получит титул «Миссис "Слобода"» и подарок от нашей редакции.

Зрителей ждет большая концертная программа.

Официальным организатором и эксклюзивным представителем конкурса в Тульском регионе является модельное агентство Gold Models.