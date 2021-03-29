Подводим итоги фотоконкурса «Последний кадр»

Завершился фотоконкурс «Последний кадр». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от kooostik. Пользователи отдали за него 41 голос.

kooostik получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 40 голосов получает фото от пользователя NEOPRен.

Третье место досталось снимку от пользователя: Indy. Портальцы отдали за него 36 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!