Объявляем фотоконкурс «Глаза в глаза»

Сегодня мы запускаем фотоконкурс «Глаза в глаза».

Красивый, необычный, задумчивый, влюблённый, грустный взгляд... взгляды друг на друга. Принимаем к участию фото, на котором запечатлены лица крупным планом, глаза, эмоции.