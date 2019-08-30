Победители огненного фотоконкурса

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Пламя».

Первое место завоевал кадр от KolxozNik. Портальцы отдали ему 34 голоса.

За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.

Второе место и 31 голос получает кадр пользователя GalinaGala.

Третье место получает фото от пользователя Русский. Портальцы отдали ему 28 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя!

Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах! Тем более что у нас новые призы. В некоторых новых конкурсах можно будет выиграть билеты в кино!