Победители огненного фотоконкурса
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Пламя».
Первое место завоевал кадр от KolxozNik. Портальцы отдали ему 34 голоса.
За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.
Второе место и 31 голос получает кадр пользователя GalinaGala.
Третье место получает фото от пользователя Русский. Портальцы отдали ему 28 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах! Тем более что у нас новые призы. В некоторых новых конкурсах можно будет выиграть билеты в кино!