Завершился фотоконкурс «Самый лучший день»
Мы подводим итоги фотоконкурса «Самый лучший день». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от Vladheadoff. Пользователи отдали за него 7 голосов.
Vladheadoff получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место разделили сразу два пользователя -
Radugnaya и Боевая жена. Снимки этих пользователей набрали по 5 голосов.
Третье место досталось снимку от пользователя sementsova05. Портальцы отдали ему 2 голоса.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!