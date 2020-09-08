Завершился фотоконкурс «Самый лучший день»

Мы подводим итоги фотоконкурса «Самый лучший день». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Vladheadoff. Пользователи отдали за него 7 голосов.

Vladheadoff получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место разделили сразу два пользователя -

Radugnaya и Боевая жена. Снимки этих пользователей набрали по 5 голосов.

Третье место досталось снимку от пользователя sementsova05. Портальцы отдали ему 2 голоса.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!