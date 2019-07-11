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Победители конкурса «Юное лето»

Победители конкурса «Юное лето»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Юное лето».

Первое место получает кадр от Nastena1980, портальцы отдали ему 37 голосов.

За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.

Второе место прочно закрепилось за фото от Олеси Роговой. Пользователи отдали двум кадрам по 33 голоса и третьему - 31.

Третье место получает кадр от Mamarina. Портальцы отдали ему 28 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 09:47 +3

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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