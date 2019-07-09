Победители конкурса «Мисс июнь»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Мисс июнь».

По итогам голосования первое место получает кадр от ... , портальцы отдали ему 62 голоса.

За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.

Второе место и 52 голоса получило фото от Elle25.

Третье место получает кадр от пользователя Марина. Портальцы отдали ему 42 голоса.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя!

Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!