Победители конкурса «Мисс июнь»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Мисс июнь».
По итогам голосования первое место получает кадр от ... , портальцы отдали ему 62 голоса.
За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.
Второе место и 52 голоса получило фото от Elle25.
Третье место получает кадр от пользователя Марина. Портальцы отдали ему 42 голоса.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!