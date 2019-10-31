Победители фотоконкурса «Хэллоуин-парад»
Завершился наш фотоконкурс в честь праздника Хэллоуин. Время огласить результаты.
Первое место получило фото от пользователя Elle25. Портальцы отдали ему 33 голоса.
Elle25 получает пригласительный на двоих в кино, который действует на любой киносеанс до конца года!
Второе место и 30 голосов достается кадру от LediOven (женила сына).
Третье место получает SHISHNIK. За его снимок портальцы отдали 29 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя! Приходите за призом в редакцию в любой будний день!
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!