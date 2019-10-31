Победители фотоконкурса «Хэллоуин-парад»

Завершился наш фотоконкурс в честь праздника Хэллоуин. Время огласить результаты.

Первое место получило фото от пользователя Elle25. Портальцы отдали ему 33 голоса.

Elle25 получает пригласительный на двоих в кино, который действует на любой киносеанс до конца года!

Второе место и 30 голосов достается кадру от LediOven (женила сына).

Третье место получает SHISHNIK. За его снимок портальцы отдали 29 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Приходите за призом в редакцию в любой будний день!

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!