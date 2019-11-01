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Победители фотоконкурса арт-объектов

Победители фотоконкурса арт-объектов

Завершился наш фотоконкурс «Стоит статуя». Время огласить результаты.

Первое место получило фото от пользователя KolxozNik. Портальцы отдали кадру со статуей Громозеки из Нижнего Новгорода 48 голосов.

KolxozNik получает пригласительный на двоих в кино, который действует на любой киносеанс до конца года!

Второе место и 41 голос достается кадру от ЛёляЛори.

Третье место получает GalinaGala За ее снимок памятника молодому Колумбу отдали 33 голоса.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Приходите за призом в редакцию в любой будний день!

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 11:05 +4

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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