Победители фотоконкурса «На ковре из жёлтых листьев»
Завершился наш осенний фотоконкурс. Время огласить результаты.
Первое место получило фото от пользователя Olyshka. Портальцы отдали ему 36 голосов.
Olyshka получает пригласительный на двоих в кино, который действует на любой киносеанс до конца года!
Второе место с небольшим отрывом и 35 голосов достается пользователю Nina2017 за этот кадр.
Третье место получает GalinaGala. За ее снимок портальцы отдали 34 голоса.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя! Приходите за призом в редакцию в любой будний день!
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!