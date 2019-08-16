Присылайте свои фото на фоне ковра

Принимаем фотографии на конкурс «Ковровая ностальгия или Его величество ковёр».

В 80-х 90-х годах ковёр был важным предметом любого российского интерьера. И сейчас возобновилась ностальгия по коврам. Недавно его воспел в своем клипе «Пьяная любовь» Дима Билан. Кроме того ковер остается одним из самых популярных фонов для фото. Да и в архиве каждой семьи найдется подобное фото. Делитесь ими.