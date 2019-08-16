Присылайте свои фото на фоне ковра
Принимаем фотографии на конкурс «Ковровая ностальгия или Его величество ковёр».
В 80-х 90-х годах ковёр был важным предметом любого российского интерьера. И сейчас возобновилась ностальгия по коврам. Недавно его воспел в своем клипе «Пьяная любовь» Дима Билан. Кроме того ковер остается одним из самых популярных фонов для фото. Да и в архиве каждой семьи найдется подобное фото. Делитесь ими.
Загружайте ваши фото сюда.
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: кружку ИЛИ футболку, на выбор!
Приём фотографий продлится с 16 августа по 7 сентября.
Голосование продлится до 17 сентября.