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Победители конкурса «Мистер лето»

Победители конкурса «Мистер лето»

Завершился конкурс «Мистер лето». Время огласить результаты.

Первое место получило фото от пользователя Olyshka. Портальцы отдали ему 34 голоса.

За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.

Второе место с небольшим отрывом и 33 голоса получает кадр от MARi15.

Третье место достается фото от пользователя ЛёляЛори. Портальцы отдали ему 31 голос.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 10:02 +4

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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