Выбраны лучшие кадры с пернатыми
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Пернатые».
Первое место завоевало фото от ТаранТула, оно набрало 60 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место по количеству плюсов заняло сразу два кадра: от Анатолия Зверева и SergeyLeon. Они набрали по 52 голоса.
Ну а третье место и 42 голоса получило фото от Русский.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!