Выбраны лучшие кадры с пернатыми

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Пернатые».

Первое место завоевало фото от ТаранТула, оно набрало 60 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место по количеству плюсов заняло сразу два кадра: от Анатолия Зверева и SergeyLeon. Они набрали по 52 голоса.

Ну а третье место и 42 голоса получило фото от Русский. За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!