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Выбираем «Красу Тулы – 2019»

Выбираем «Красу Тулы – 2019»

13 апреля в атриуме «Тульского кремля» состоится VII областной конкурс красоты и таланта «Краса Тулы-2019».

18 красивейших девушек Тулы и области поборются за корону победительницы областного конкурса красоты и таланта «Краса Тулы». В этот вечер очаровательные конкурсантки предстанут перед строгим жюри в четырех конкурсных выходах, где смогут проявить себя и раскрыть свой творческий потенциал. Ведь оцениваться будет не только красота девушки, но и её талант.

Организатором конкурса является модельное агентство Linda — эксклюзивный представить по Тульской области Национального конкурса «Мисс Россия».

У нас есть шанс выбрать ту, которая получит титул Мисс Myslo, диплом и подарок от нашей редакции. Голосуйте!

Голосование продлится до 12.00 13 апреля.

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Автор: Администрация Myslo, вчера, в 21:09 0

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