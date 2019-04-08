Выбираем «Красу Тулы – 2019»
13 апреля в атриуме «Тульского кремля» состоится VII областной конкурс красоты и таланта «Краса Тулы-2019».
18 красивейших девушек Тулы и области поборются за корону победительницы областного конкурса красоты и таланта «Краса Тулы». В этот вечер очаровательные конкурсантки предстанут перед строгим жюри в четырех конкурсных выходах, где смогут проявить себя и раскрыть свой творческий потенциал. Ведь оцениваться будет не только красота девушки, но и её талант.
Организатором конкурса является модельное агентство Linda — эксклюзивный представить по Тульской области Национального конкурса «Мисс Россия».
У нас есть шанс выбрать ту, которая получит титул Мисс Myslo, диплом и подарок от нашей редакции. Голосуйте!
Голосование продлится до 12.00 13 апреля.