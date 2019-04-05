Итоги конкурса детских эмоций

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Детские эмоции».

Первое место завоевало фото от ТаранТула, оно набрало 67 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место по количеству плюсов заняло сразу два кадра: от QIVI и Balabol. Они набрали по 66 голосов.

Ну а третье место и 60 голосов получило фото от prosto. За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!