Итоги конкурса детских эмоций
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Детские эмоции».
Первое место завоевало фото от ТаранТула, оно набрало 67 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место по количеству плюсов заняло сразу два кадра: от QIVI и Balabol. Они набрали по 66 голосов.
Ну а третье место и 60 голосов получило фото от prosto.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!