Стартовал фотоконкурс новогодних костюмов

Принимаем фото-работы на конкурс «Новогодний костюм».

Делитесь фотографиями, на которых ваши дети в новогодних костюмах (не обязательно в этом году). А ещё участвуют кадры со взрослыми, в необычных новогодних образах.