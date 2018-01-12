Начался фотоконкурс «Зимние забавы»
Принимаем фото-работы на конкурс «Зимние забавы».
Этой зимой снега в Туле почти нет, а так хочется погулять по заснеженным улицам или в лесу по сугробам, лепить снеговиков, кататься с горок. НЕ теряем надежды, что зима ещё порадует нас снегом в этом году! А пока делитесь своими кадрами зимних развлечений прошлых лет.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!
Приём фотографий продлится с 12 января по 02 февраля.
Голосование продлится до 13 февраля.