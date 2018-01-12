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Начался фотоконкурс «Зимние забавы»

Начался фотоконкурс «Зимние забавы»

Принимаем фото-работы на конкурс «Зимние забавы».

Этой зимой снега в Туле почти нет, а так хочется погулять по заснеженным улицам или в лесу по сугробам, лепить снеговиков, кататься с горок. НЕ теряем надежды, что зима ещё порадует нас снегом в этом году! А пока делитесь своими кадрами зимних развлечений прошлых лет. 

Загружайте ваши фото сюда.

правила участия
  1. Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
  2. Принимаются снимки только хорошего качества.
  3. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
  4. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
  5. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
  6. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
  7. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!

Приём фотографий продлится с 12 января по 02 февраля.
Голосование продлится до 13 февраля.

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 14:27 +1

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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