Начался фотоконкурс «Зимние забавы»

Принимаем фото-работы на конкурс «Зимние забавы».

Этой зимой снега в Туле почти нет, а так хочется погулять по заснеженным улицам или в лесу по сугробам, лепить снеговиков, кататься с горок. НЕ теряем надежды, что зима ещё порадует нас снегом в этом году! А пока делитесь своими кадрами зимних развлечений прошлых лет.