Подводим итоги фотоконкурса «Заготовочки на зиму»
Завершился фотоконкурс «Заготовочки на зиму». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от Василиса. Пользователи отдали за него 19 голосов.
Василиса получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 17 голосов получает фото от пользователя rainbow071.
Третье место досталось снимку от пользователя: Hydrangea. Портальцы отдали за него 16 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!