Подводим итоги фотоконкурса «Бородачи»

Завершился фотоконкурс «Бородачи». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Subbota999. Пользователи отдали за него 19 голосов.

Subbota999 получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 18 голосов получает фото от пользователя Mari_Stuar.

Третье место досталось снимку от пользователя: Winsent77. Портальцы отдали за него 16 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!