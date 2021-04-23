Подводим итоги фотоконкурса «Пушистые котики»
Завершился фотоконкурс «Пушистые котики». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от Тётя Мотя. Пользователи отдали за него 53 голоса.
Тётя Мотя получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 49 голосов получает фото от пользователя Masia12.
Третье место досталось снимку от пользователя: kooostik. Портальцы отдали за него 42 голоса.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!