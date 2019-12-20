Выбраны лучшие фото аквариумной жизни

Завершился наш фотоконкурс «Аквариумная жизнь». Время огласить результаты.

Первое место получают два пользователя SHISHNIK и GalinaGala. Их фото набрали по 41 голосу.

SHISHNIK и GalinaGala получают пригласительные на двоих в кинотеатры сети «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место достается Moonlight и sementsova05. За их снимки портальцы отдали по 36 голосов.

Третье место достается пользователю zmeika. Портальцы отдали этому кадру 35 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Приходите за призом в редакцию в любой будний день!

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!