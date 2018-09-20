Хочу выразить любовь к учителю стихами!

Историю прислал Кирилл Короленко:

- Моего любимого учителя зовут Марина Витальевна Герасимова - учитель начальных классов ЦО №22 (лицей искусств). 3 года назад я пришел к ней первый раз в первый класс. И уже совсем скоро нам предстоит прощаться - повзрослевшими и поумневшими мы уйдем от любимой Марины Витальевны в 5 класс. Марина Витальевна научила меня писать, читать и считать, дружить и ценить друзей.