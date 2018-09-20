Хочу выразить любовь к учителю стихами!
Историю прислал Кирилл Короленко:
- Моего любимого учителя зовут Марина Витальевна Герасимова - учитель начальных классов ЦО №22 (лицей искусств). 3 года назад я пришел к ней первый раз в первый класс. И уже совсем скоро нам предстоит прощаться - повзрослевшими и поумневшими мы уйдем от любимой Марины Витальевны в 5 класс. Марина Витальевна научила меня писать, читать и считать, дружить и ценить друзей.
Можно много рассказывать об этом замечательном Человеке и прекрасном Учителе, но я постараюсь выразить всю любовь к Марине Витальевне в следующем стихотворении:
Когда пришел я в первый класс,
Судьба мне подарила Вас!
И вот уже четвертый год
По жизни вместе нас ведет!
Марина Витальевна… Умная, строгая…
Бывает ругает, но тут же простит!
Она воспитать нас пытается добрыми –
Всегда и поддержит, и все объяснит!
Как часто веду я себя непослушно –
По классу скачу, иль девчонок дразню…
Марина Витальевна! Сколько ж терпенья!
Я правда исправлюсь! Я Вас очень люблю!
Всем классом мы ходим в походы, в театр,
И каждый год ездим в санаторий в Москву!
Вы нам открываете новые дали –
Любви и добра золотую страну!
Когда-то мы сели впервые за парты…
А скоро расстаться настанет пора…
Вы вновь наберете себе первоклашек,
Но в сердце для нас будет место всегда!
Много всего было за эти годы - и замечания в дневнике, и тройки с двойками, и даже кол один раз в тетрадке - но я знаю, что главное желание Марины Витальевны, чтобы мы, ее ученики, выросли достойными людьми!
Спасибо Вам, Марина Витальевна! И простите, пожалуйста, меня за все!
Когда пришел я в первый класс,
Судьба мне подарила Вас!
И вот уже четвертый год
По жизни вместе нас ведет!
Марина Витальевна… Умная, строгая…
Бывает ругает, но тут же простит!
Она воспитать нас пытается добрыми –
Всегда и поддержит, и все объяснит!
Как часто веду я себя непослушно –
По классу скачу, иль девчонок дразню…
Марина Витальевна! Сколько ж терпенья!
Я правда исправлюсь! Я Вас очень люблю!
Всем классом мы ходим в походы, в театр,
И каждый год ездим в санаторий в Москву!
Вы нам открываете новые дали –
Любви и добра золотую страну!
Когда-то мы сели впервые за парты…
А скоро расстаться настанет пора…
Вы вновь наберете себе первоклашек,
Но в сердце для нас будет место всегда!
Много всего было за эти годы - и замечания в дневнике, и тройки с двойками, и даже кол один раз в тетрадке - но я знаю, что главное желание Марины Витальевны, чтобы мы, ее ученики, выросли достойными людьми!
Спасибо Вам, Марина Витальевна! И простите, пожалуйста, меня за все!