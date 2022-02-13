Гороскоп с 14 по 20 февраля: Близнецов посетит удача, а Раков ждет яркое свидание

Овен (21.03−20.04): Это период напряженности чувств, когда могут неожиданно всплыть сексуальные и финансовые проблемы и встают ребром вопросы власти и любви. В это время следует тщательно избегать ревности, семейных ссор, конфликтов на работе и таких ситуаций, где возможно вымогательство. Этому периоду часто сопутствует повышенное стремление к спокойному и естественному образу жизни, которому мешают реализоваться окружающие бытовые, социальные или политические условия. В это время присутствует недостаток понимания эмоций других людей, что порой ведет к чрезмерной требовательности и низкому уровню отношений.

Про бизнес. Вы проведете эту неделю в приятных хлопотах, так как неожиданные финансовые поступления изменят ваши планы. Во вторник вы можете заключить удачную сделку, если доведете начатое дело до конца. В воскресенье не стоит загружать себя работой.

Про любовь. Ваши отношения могут измениться как в лучшую сторону, так и стать прохладными. Многое зависит от вас. Наберитесь терпения и постарайтесь не выплескивать накопившиеся эмоции. Такт, выдержка и терпение очень пригодятся вашей паре.

Благоприятные дни: 18, 20; неблагоприятные: 19.

Телец (21.04−21.05): Хорошее настроение и необычная подвижность. Хорошо в этот период уделить внимание своей одежде, быту, а главное - питанию и оздоровительным мероприятиям. Показаны прогулки, кислородные ванны, пребывание на свежем воздухе, проветривание помещения. Все должно дышать: Ваше лицо, тело, одежда, квартира. Лучше употреблять только легкую пищу и целебную воду. Хороший период для совместных интеллектуальных занятий с членами семьи, развивающих игр с детьми. Возможен приход гостей, вынуждающий Вас к быстрому приготовлению пищи.

Про бизнес. Наступает благоприятная неделя для осуществления давних коммерческих идей. В понедельник вероятны денежные поступления. Стоит заранее продумать и даже частично приобрести подарки к предстоящему празднику. При необходимости используйте кредитные карты.

Про любовь. Неделя полна разнообразных событий и впечатлений. В понедельник отметьте праздник влюбленных. Да, вы способны на безумные поступки во имя сохранения чувств, постарайтесь все же не слишком шокировать окружающих.

Благоприятные дни: 15, 19; неблагоприятные: 16.

Близнецы (22.05−21.06): Вас может посетить неожиданная удача, крупный успех в делах, прибыль от тех дел, на которые Вы и не рассчитывали. Можно рискнуть большими деньгами, смело принимать неординарные решения. Возможно, сомнительный человек Вам предложит сомнительную сделку, и тут уж Вам решать. Вообще, период благоприятен для любых проявлений деловой и коммерческой активности: для заключения сделок и договоров, налаживания отношений с руководством, влиятельными людьми, для посещения официальных инстанций. Вы можете получить финансовую помощь для реализации новых проектов.

Про бизнес. На этой неделе финансовых проблем у вас не будет. Ваши бизнес-идеи приносят солидную прибыль. Ваши творческие проекты успешно завершатся. Так что можете расслабиться и просто получать удовольствие от своей работы.

Про любовь. На этой неделе вы получите нежные признания и дорогие подарки от любимого человека. Возможно, он даже предложит вам руку и сердце.

Благоприятные дни: 17, 20; неблагоприятные: 18.

Рак (22.06−22.07): Отодвинутые на длительный период дела в такие дни могут быть благополучно разрешены. Таким же благоприятным этот период будет для планирования долгосрочных проектов на будущее, однако в это время следует быть благоразумнее, осмотрительнее и настойчивее. Для окончательного успешного завершения дела хорошо было бы воспользоваться советом опытного старшего товарища. Удачно осуществляются обращения в официальные инстанции. Этот период отмечен определенным прогрессом и в материальном отношении: Вам отдают все, что должны, но не более того.

Про бизнес. Неделя вполне благоприятна в финансовом плане. Хотя в понедельник ваши планы может изменить внезапно поступившая информация. В среду возможны денежные поступления. В пятницу вы блеснете своими талантами, деловые переговоры и сделки пройдут удачно.

Про любовь. Первая половина недели может быть посвящена ожиданию, зато вторая принесет свидания и яркие впечатления. В субботу возможна интересная встреча, но ваши чувства так переменчивы...

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 19.

Лев (23.07−23.08): Хорошая организация и возможность успешного планирования в профессиональной, общественной или административной деятельности и в бизнесе. Улучшение финансового и социального положения, но лишь благодаря огромным усилиям с Вашей стороны. Удачный период в корпоративном бизнесе, для подписания долгосрочных сделок и контрактов. Рост престижа и влиятельности, авторитета у сотрудников и благосклонности руководства. Возможно обретение покровителя.

Про бизнес. В понедельник вас могут озадачить неожиданные финансовые проблемы, но уже в среду они разрешатся практически сами собой. Не стоит спорить с начальством. В субботу будут удачны покупки и приобретения.

Про любовь. Вы стали более романтично смотреть на мир, радоваться даже мелочам, мимо которых раньше проходили, не оборачиваясь. Не иначе как вы влюблены... И чувства взаимны.

Благоприятные дни: 18, 20; неблагоприятные: 15.

Дева (24.08−23.09): Появляется настрой на борьбу, страстное стремление к осуществлению поставленной цели. Действуя в то же время совершенно спонтанно, Вы преодолеваете все препятствия. В партнерстве и любви Вы решительно и уверенно определяете направление к цели. Так как постоянно действуете по собственному усмотрению и не поддаетесь никакому влиянию других, то на своих близких людей Вы будете оказывать воздействие, как особенно сильная и притягательная личность. Открыто проявляющееся качество лидера создаст уважение к себе и приобретет новых последователей.

Про бизнес. Ваши ресурсы в данный момент достаточно скромны, однако мир полон неожиданностей. В середине недели вероятно повышение заработной платы или солидная премия. Не спешите искать новых деловых партнеров, они могут оказаться ненадежны.

Про любовь. Возможно, в понедельник вы неожиданно обретете спутника, который заставит вас несколько пересмотреть планы на ближайшее время. Среда грозит поставить вас перед проблемой выбора: или личное счастье, или успехи в карьере. А вот совместить их в данный момент вряд ли получится.

Благоприятные дни: 16, 19; неблагоприятные: 17.

Весы (24.09−23.10): Высокая эффективность труда, ощутимый прогресс в делах, особенно в корпоративном бизнесе или политике. Возможна смена характера занятости, стиля работы, должностные перемещения. Интерес к научным исследованиям и различным экспериментам, стремление к реформам в профессиональной сфере и предпринимательстве. Хороший период для политиков и военных, крупных бизнесменов, ученых. Возможность умелых, конструктивных шагов в акционировании, фондах, в решении вопросов распределения прибыли, налогов и пошлин, страховок, долгов, распоряжении крупным капиталом.

Про бизнес. Ваше финансовое положение обещает быть более чем стабильно, так что вы с уверенностью можете смотреть в завтрашний день. Хорошее время для карьерного роста и заключения выгодных сделок.

Про любовь. Не поддавайтесь унынию. Только настойчивость и вера в собственные силы позволят вам наладить личную жизнь. Самыми успешными днями для свиданий обещают оказаться выходные.

Благоприятные дни: 18, 19; неблагоприятные: 14.

Скорпион (24.10−22.11): Встречи с неординарными людьми или друзьями вмешиваются в Ваши планы. Хороший период для приобретения электроники, оргтехники и средств связи, для модернизации деловой сферы и стиля отношений в коллективе и с партнерами. Получение нужной информации, хороших известий. Благоприятно решение некоторых финансовых вопросов. Прекрасный эффект дает любого рода умственная деятельность, сдача экзаменов, получение новых знаний. Установление новых полезных связей и отношений. Короткие поездки представляют интерес и дают выгоду.

Про бизнес. Сейчас благоприятный период для начала новых проектов, заключения договоров и сделок. Вам поступит очень выгодное деловое предложение. Ваш авторитет растет, начальство вами довольно.

Про любовь. Ваши взаимоотношения станут ближе. Если вам дорог любимый человек, постарайтесь быть рядом и чаще говорить ему "да". Это путь к вашему счастью.

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 19.

Стрелец (23.11−21.12): Возможны большие выгоды при владении большим капиталом и недвижимостью, а также при создании собственного дела. Все дела в этот период создаются на длительный срок, все, что постоянно, все, что требует планомерной кропотливой работы, находится под благоприятным воздействием. Основание предприятий на продолжительный срок, страховка через приобретение недвижимости, построение дома, покупка сельскохозяйственных угодий или что-либо подобное должно быть обязательно предпринято в этот период. Деловые связи, которые установились в это время, будут очень ценными для будущего.

Про бизнес. Поняв финансовую ситуацию в целом, вы рискуете упустить мелкие детали, которые могут стать причиной внезапного изменения в деловых отношениях. В пятницу вероятны крупные денежные поступления.

Про любовь. Вы, похоже, будете слишком требовательны, чем изрядно достанете партнера. Не исключено, что ваше игривое настроение будет не совсем правильно понято.

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 18.

Козерог (22.12−20.01): Это время собранности чувств и выработки своего стиля, располагающее к творческому созиданию и художественному мастерству - ручным поделкам, вязанию, вышивке и т.п., а также строительству, дизайну и работе по дому. Этому сопутствует стремление создать материальную базу и надежно обеспечить тылы. Для этого периода характерна зрелая оценка деловых и финансовых проблем, способность к серьезной работе, создания солидного фундамента будущих успехов. Хороший период для укрепления производственной и финансовой дисциплины, облагораживания и установления прочных, длительных контактов с партнерами и сослуживцами, начальством, влиятельными людьми.

Про бизнес. Вполне вероятно, что в понедельник вам придется отдавать старые долги. Финансовое положение постепенно урегулируется, однако не исключены и незапланированные расходы, связанные с решением семейных проблем.

Про любовь. Постарайтесь сохранять душевное равновесие и не обижаться на партнера по мелочам. В конце недели возможны конфликты с любимым человеком. Только не паникуйте, это не катастрофа, а ваше обостренное восприятие ситуации.

Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 14.

Водолей (21.01−19.02): Это неугомонные дни, когда кипит ментальная энергия и срабатывает коммерческий инстинкт. Они удачны для начала новых дел, а также занятий спортом. Это время повышенной контактности и предприимчивости. Способность динамичного планирования, координации действий и предприимчивость в общении с коллегами и деловыми партнерами помогут Вам. Ваши инициативы будут оценены по достоинству. Хороший период для переговоров, обсуждения дальнейшей стратегии работы. Максимум контактов, возможны удачные деловые поездки. Период благоприятен для подписания кратковременных контрактов.

Про бизнес. На этой неделе особенно крупных поступлений не предвидится, но вашему финансовому положению далеко до бедственного состояния. Если, конечно, вы сможете удержаться от соблазна потрать слишком много на развлечения. Риск ничего хорошего вам сейчас не сулит.

Про любовь. На этой неделе партнера привлечет в вас загадочность. Сделайте что-нибудь необычное, чего от вас никак не ожидают, и вы увидите, как это повысит интерес к вам. Тем более, что на этот раз вас поймут правильно.

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 16.

Рыбы (20.02−20.03): В этот период более сильно должны выразиться такие черты характера, как терпение, выдержка и целеустремленность, а также проявятся непреклонность и твердость по отношению к собственной персоне и к другим людям. Заключенные в течение этого периода контакты будут глубокими и продолжительными. Этот период особенно благоприятен для учебы и для ее завершения, а также для всех сделок, касающихся владения землей, полезных ископаемых и предметов, имеющих твердую стоимость. Смена профессии обещает будущее улучшение положения.

Про бизнес. Во вторник вам, похоже, стоит задуматься о смене работы. Среда и четверг - благоприятное время для командировок. В пятницу постарайтесь не отказывать в финансовой помощи родственникам.

Про любовь. Вы можете узнать, что ваши чувства не совсем взаимны. Возможно, вас даже обманывают. Но все же старайтесь избегать ссор по пустякам, особенно в середине недели.

Благоприятные дни: 19, 20; неблагоприятные: нет.