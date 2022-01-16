Гороскоп с 17 по 23 января: Стрельцы могут сменить имидж, а Козероги - поддержать любимого

Овен (21.03−20.04): На этой неделе полагайтесь только на себя. Ваши мнения, суждения и действия будут самыми правильными, но лучше не демонстрировать это перед деловыми и личными партнерами. Они этого не поймут и не оценят. До четверга заканчивайте и приводите в порядок все, что необходимо. Попутно ведите переговоры и готовьтесь к проектам и нововведениям, которые на долгое время станут средоточием ваших интересов и объектом приложения сил. Отодвиньте эмоции на второй план и постарайтесь не упустить свой шанс.

Финансовое положение стабильно. Только не спорьте с коллегами и с начальством. Возможно, вы получите неожиданные деньги. Не бросайте их на ветер и не тратьте по пустякам, а пока приберегите.



Про любовь. На этой неделе вас могут ожидать интересные встречи, но не следует серьезно увлекаться новыми знакомыми. Лучше подумайте о том, кто дорожит вами и искренне верит вам. Если такой человек в вашей жизни есть, вы рискуете его потерять.

Благоприятные дни: 22, 23; неблагоприятные: 20.

Телец (21.04−21.05):

Действуйте так, как вам велит чувство долга. Выполняйте свои обязанности и обязательства, помогайте близким людям и окружающим. Не нарушайте закон и партнерские договоренности. Тогда вы получите вознаграждение - в моральной ли или материальной форме, но главное - в вашей жизни будут восстановлены покой и гармония. С пятницы начинается новый этап, и постарайтесь до этого времени создать поле для расширения своей активности. В любви альтернативные возможности могут вскружить вам голову. Не торопитесь никому ничего обещать.

Про бизнес. На этой неделе у вас появятся возможности для улучшения финансового положения, постарайтесь их не упустить. Ваши дела потихоньку идут в гору, но чем меньше об этом знают, тем лучше для вас. Вообще лучше меньше болтать, больше делать.

Про любовь. Наберитесь терпения и постарайтесь не обращать внимания на критические замечания и указания любимого человека, иначе вероятность скандала, и без того немаленькая, вырастет в разы. Если вы сумеете обойти этот подводный камень, все у вас будет замечательно.

Благоприятные дни: 17, 20; неблагоприятные: 22.

Близнецы (22.05−21.06): Постарайтесь ничего не пропустить на этой неделе из того, что может оказаться полезным или интересным. Возможно, придется изменить некоторые свои взгляды или намерения. Усиливается конкуренция, и вам придется оценить способности и силы того, кто находится по другую сторону баррикад. Постарайтесь до пятницы разобраться с конфликтными ситуациями и прийти к определенности - на какое сотрудничество вы можете рассчитывать в ближайшее время. В выходные пожертвуйте отдыхом, если есть чем заняться. Эти два дня будут определяющими на месяц вперед.

Про бизнес. У вас не будет причин беспокоиться за свое финансовое положение. Вас ждет солидная прибыль и стабильный доход. Задумайтесь о вложении средств в долгосрочные проекты. Не экономьте деньги на своем отдыхе.

Про любовь. Вам хочется любви, свиданий, развлечений, яркого отдыха. И Судьба станет союзницей вам в этом вопросе. Вы убедитесь, что ваши чувства и желания взаимны. И, возможно, получите предложение руки и сердца.

Благоприятные дни: 18, 23; неблагоприятные: 19.

Рак (22.06−22.07):

Если вы планировали ремонт в доме, то эта неделя одна из оптимальных в году для такой цели. Можно закладывать фундамент, вести строительные работы. Если столь грандиозные перемены не входят в ваши планы, то можно ограничиться генеральной уборкой или косметическим ремонтом. С пятницы вы можете почувствовать потребность приступить к какой-то новой теме. Не тормозите свои стремления, даже если для этого придется пожертвовать чувством долга перед близкими. Ваши личные отношения от таких перемен только выиграют.

Про бизнес. Ваша карьера идет в гору. Но сейчас лучше не разбрасываться деньгами. Среда - благоприятный день для заключения договоров и сделок. В выходные будут удачны покупки.

Про любовь. Неделя достаточно благополучная в сфере личной жизни при условии, что вы не будете ревновать и раздувать из мухи слона. Среда и суббота - лучшее время для романтических встреч. Вы будете окружены вниманием и заботой, а пятница подходит для откровенного разговора.

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 17.

Лев (23.07−23.08): Возможно, на этой неделе истощится запас терпения в отношении тех, кто пользуется плодами ваших трудов, вниманием и расположением. Если нет ожидаемого энергетического или материального взаимообмена, то продолжать отношения в том же духе не имеет смысла. Возможно, с кем-то вы посчитаете нужным расстаться или перевести контакт в другую плоскость. С пятницы ваш энтузиазм получит хорошую подпитку. Цели и интересы станут более прагматичными. Хорошие перспективы могут открыться у кого-то из ваших близких.

Про бизнес. Финансовое положение порадует вас, однако желательно сохранять свои доходы в тайне. В понедельник вероятны денежные поступления. В четверг успешно пройдут совещания и конференции.

Про любовь. Похоже, вы пользуетесь популярностью, эта неделя благоприятна для любовных свиданий. В среду у вас будет возможность вскружить голову не одному представителю противоположного пола. В воскресенье будьте осторожны, не дайте себя обмануть.

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 22.

Дева (24.08−23.09): Вы можете воплотить некоторые из своих идеалов. То, что еще недавно казалось малодостижимым, теперь становится вполне реальным. Главное - определиться с приоритетами и не спеша продвигаться в выбранном направлении. Обстановка в окружении будет напряженной, но такие ситуации часто идут на пользу делу и притягивают новых участников событий, связи и перспективы. Если были планы повысить квалификацию, поучаствовать в работе семинаров или тренингов, то для этого тоже подходящее время. Просмотрите список своих желаний - и действуйте.

Про бизнес. Весьма вероятно, что ваше финансовое положение улучшится. В начале недели могут появиться незапланированные доходы. Но и расходов будет немало. И лучше не жадничать.

Про любовь. В понедельник у вашей пары все будет просто безоблачно и романтично, но к концу недели появятся сомнения и разногласия. Постарайтесь сгладить острые углы.

Благоприятные дни: 21, 23; неблагоприятные: 17.

Весы (24.09−23.10): Желание сделать свой мир более комфортным и красивым потребует дополнительных расходов. Это время идеально подходит для ремонта, переезда или реконструкции жилого пространства. Но сначала определитесь, насколько эмоционально вы готовы к серьезным переменам и есть ли у вас заинтересованные помощники. Может появиться и желание распутать противоречия в личных отношениях. Потянув за одну ниточку, вы можете открыть для себя некоторые тайны, которые раньше предпочитали оставлять неразгаданными. Теперь вы готовы действовать смелее.

Про бизнес. Благоприятное время для коммерческой деятельности. Но рисковать стоит только в том случае, если вы уверены в своей правоте. Понедельник и пятница - самые удачные дни для бизнеса.

Про любовь. В понедельник вас может ожидать приятная встреча. Однако на следующий день могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые рискуют создать проблемы в ваших отношениях с постоянным партнером.

Благоприятные дни: 22, 23; неблагоприятные: нет.

Скорпион (24.10−22.11): Усиливается конкуренция. Постарайтесь не нажить себе врагов, корректируйте свою линию поведения, если чувствуете зависть. Сейчас многое может проявиться из того, что раньше замалчивалось. Ищите источник проблем, прежде всего, в себе. Одновременно это и хорошая возможность все обсудить, найти совместные с партнерами цели и наладить конструктивное сотрудничество. С пятницы изменятся правила игры, и вы почувствуете себя увереннее. К тому же, в личной жизни сможете насладиться теплыми объятиями, о которых давно мечтали.

Про бизнес. Финансовое положение стабильно, вас ждет дополнительная прибыль. В карьере вы получите именно то предложение, которое давно ждете. И сможете проявить себя на работе с лучшей стороны. Начальство будет вами довольно.

Про любовь. Вы будете загружены важными делами, связанными с выбором дальнейшего жизненного пути, но и мнение любимого человека при этом нужно учитывать. Без него вам нет счастья.

Благоприятные дни: 19, 21; неблагоприятные: 17.

Стрелец (23.11−21.12): Ваши творческие способности сейчас на высоте. Можно попробовать себя в новой роли, изменить что-то в имидже или поэкспериментировать в области личных увлечений. При этом материальные задачи все же заставят вас справляться с привычными обязанностями и даже отнестись к этой теме с большим вниманием. Рабочее время желательно посвятить наведению порядка в делах и подготовке условий для начала новой темы, которая будет связана с новым партнерством. Возможно, по этой причине в выходные вы захотите объединить деловые и личные планы.

Про бизнес. Вы сейчас готовы много и интенсивно работать. И ваши усилия принесут солидный доход. В среду будьте дипломатичнее. Конфликты в коллективе вам ни к чему.

Про любовь. В ваших отношениях с любимым человеком могут произойти некоторые изменения, причем не в лучшую сторону. В среду старайтесь не провоцировать ссору, но если она все же возникнет, погасите конфликт как можно скорее.

Благоприятные дни: 18, 20; неблагоприятные: 23.

Козерог (22.12−20.01): Эта неделя принесет вам испытания, которые нужно принять спокойно и направить усилия на сохранение стабильной обстановки на работе и в доме. Уделите больше внимания детям, их проблемам и просьбам. Возможно, ваша поддержка сейчас нужна и любимому человеку. Помогая и беря на себя заботы других людей, вы качественно меняете и собственную жизнь. С пятницы можно приступать к реализации проекта, который проявит ваши креативные и лидерские качества. Вы хорошо сможете все просчитать и наладить тесное и комфортное сотрудничество с коллегами.

Про бизнес. Основные доходы будут связаны с короткими, но выгодными заказами. Сейчас не стоит брать кредиты. Не время делать дорогие покупки. Включите режим экономии.

Про любовь. В начале недели вас могут ожидать заманчивые предложения, но важно вовремя остановиться и не поддаваться соблазну. Примите любимого человека таким, каков он есть, не пытайтесь его изменить.

Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 21.

Водолей (21.01−19.02): Не поддавайтесь соблазнам, если чувствуете, что это может поколебать основы вашей жизни. В семье назревает ситуация, которая потребует терпеливого совместного разбора обстоятельств. Учитывайте, что ваши вполне невинные поступки сейчас могут быть неверно истолкованы партнером. Обиды и ревность не случайны, если ваши действия бросают вызов условностям. Ближе к выходным планируйте заняться новым серьезным проектом. Практические вопросы становятся приоритетными. К тому же, теперь у вас добавится домашних обязанностей.

Про бизнес. В ближайшие дни может поступить интересное деловое предложение. Если у вас возникнет потребность посоветоваться, не торопитесь говорить о ваших сомнениях с первым встречным. Чем уже и надежней круг людей, с которыми вы поделитесь сейчас информацией, тем лучше для вас.

Про любовь. Удача бродит около вас, и скоро ваши пути пересекутся. Неожиданное знакомство может перевернуть вашу личную жизнь. Посвятите четверг общению и легкому флирту, а вот вечной любви пока не требуйте.

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: нет.

Рыбы (20.02−20.03): Рядом с вами, среди близких или коллег, могут то и дело возникать разногласия. Ваша лояльность и желание сгладить острые углы помогут снять остроту момента, но главное - разобраться в сути происходящего и выйти на новый уровень понимания и сотрудничества. Реконструкции, которые вы запланировали у себя в доме, могут потребовать значительных сил и средств. Если чувствуете, что сами не справляетесь, пригласите специалистов. Желание перемен и романтические настроения в выходные заставят вас отложить все дела и насладиться общением с теми, кого вы любите.

Про бизнес. Финансовое положение не должно вызывать у вас особого беспокойства. В понедельник можно ожидать новых денежных поступлений. В четверг лучше не назначать встреч и совещаний и избегать публичных выступлений.

Про любовь. В начале недели нежелательно назначать свидания, вы будете слишком погружены в рабочие дела и рискуете опоздать и поссориться. В субботу не позволяйте мечтам и иллюзиям полностью захватить вас, трезвый взгляд на ваши отношения с любимым человеком, или на перспективу таковых, если ваши чувства пока не взаимны, вам очень пригодится.

Благоприятные дни: 18, 23; неблагоприятные: 22.