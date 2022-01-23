Гороскоп с 24 по 30 января: Козерогам дают шанс стать счастливыми, а Рыбам - получить повышение

Овен (21.03−20.04): Переходите к решительным действиям, осуществляйте свои планы и реализуйте мечты. Сейчас для этого самые подходящие условия. Положение планет, объединив свое влияние, удесятеряют ваши силы и пробуждают энтузиазм. Идеальное время для начала ремонта в доме — вы быстро справитесь с поставленными задачами. Любовь согреет ваше сердце, но может поставить перед выбором. Встречи и знакомства на этой неделе судьбоносны, а заключенные союзы имеют хорошие перспективы. Постарайтесь себя хорошо проявить, а в воскресенье отпразднуйте успех с близкими.

Достаточно благоприятная неделя в финансовой сфере. В среду вероятны денежные поступления. В этот день будут удачными серьезные покупки и приобретения. В пятницу при встрече с деловыми партнерами вам могут предложить выгодную сделку, но будьте осторожнее, не жалейте времени на то, чтобы досконально изучить все тонкости предложения.

Про любовь. На этой неделе велик риск серьезного конфликта с любимым человеком, поэтому не принимайте скоропалительных решений, будьте мягче и нежнее. У всех в жизни бывают трудные моменты, но не создавайте их себе искусственно.

Благоприятные дни: 24, 30; неблагоприятные: 29.

Телец (21.04−21.05): Лучших успехов вы достигнете в контактах и переговорных процессах. Только любое дело или разговор старайтесь доводить до конца. Хорошо оформлять сделки, контракты, открывать счета. Особое внимание уделите решению финансовых вопросов. В этой сфере вы проявите свои лучшие качества — дальновидность и прагматизм. Сложнее в любви. События в любовной жизни будут развиваться стремительно. Возможно, вам придется пересмотреть свои взаимоотношения. Новые сердечные привязанности — надолго.

Про бизнес. На этой неделе, столкнувшись с финансовой проблемой, проявите спокойствие, так как этот вопрос к концу недели благополучно уладится сам собой. В четверг и пятницу возможны долгожданные денежные поступления.

Про любовь. Не обращайте внимания на мелкие неудачи, постарайтесь обрести внутреннее равновесие, найдите золотую середину. И в этом поможет ваш новый знакомый. Пятница и воскресенье — благоприятные дни для романтических свиданий.

Благоприятные дни: 29, 30; неблагоприятные: 26.

Близнецы (22.05−21.06): На этой неделе вы продемонстрируете глубокую увлеченность своими делами и заинтересованность результатами. Почти удивительным образом могут решиться проблемы. Разговоры по душам окажут большое влияние на развитие отношений с близким человеком. Смело принимайте решения, давайте начало новым проектам. Можете доверять своим чувствам и интуиции там, где встречи или расставания склоняют вас навести порядок в своей личной жизни. Кризисные ситуации, споры и размолвки сейчас послужат хорошим стимулом для самоутверждения.

Про бизнес. Финансовое положение стабильно, но денежных поступлений пока не предвидится. Предстоят достаточно крупные расходы, связанные с ремонтом квартиры, дома или дачи, покупкой мебели. Постарайтесь заранее распланировать расходы.

Про любовь. Вас ждет любовь, которая сделает ваше существование приятным и гармоничным. Вы станете еще ближе с вашим избранником. У вас будут общие цели и интересы.

Благоприятные дни: 28; неблагоприятные: 25.

Рак (22.06−22.07): Оставьте позади сомнения, если на что-то решились. Нет ограничений для проявления активности. Можно смело брать на себя организаторские и административные обязанности. Если вас больше вдохновляют домашние дела, то и здесь стройте наполеоновские планы, не ограничивайтесь поверхностным наведением порядка. С понедельника по среду можно все в доме вымыть и проветрить. Результаты будут долго радовать. В выходные позвольте себе расточительность и вознаградите себя хорошим отдыхом, устройте сюрпризы для близких.

Про бизнес. Финансовое положение весьма скромное и не располагает к излишествам. Если вам придет мысль занять деньги на очередную бредовую покупку — не спешите, потерпите немного.

Про любовь. На этой неделе стоит устроить вечеринку или сходить в гости к друзьям, общение принесет вам не только много радости, но и интересные перспективы. Одному из неожиданных знакомств, похоже, суждено перерасти в роман.

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 29.

Лев (23.07−23.08): Первую половину недели тщательно выполняйте свои обязанности, помогайте окружающим и наводите порядок там, где это требуется. Постарайтесь разобраться, что вам необходимо закончить, чтобы освободить поле для новых задач. С четверга делайте то, что считаете нужным. Если вам потребуется уединение, чтобы разобраться в своих чувствах, отложите все встречи и прислушайтесь к голосу своего сердца. Возможно, новое романтическое увлечение — это то, что вам сейчас необходимо. Выходные на этот раз будут особенно запоминающимися. Развлекайтесь по полной программе.

Про бизнес. На этой неделе возможны некоторые финансовые проблемы и связанные с ними ограничения. Наиболее удачными днями могут оказаться вторник и суббота. Выходные можно посвятить покупкам — приобретения будут недурны.

Про любовь. Поменяйте свой имидж, приобретите что-нибудь новое из одежды, измените прическу. Ваш избранник это оценит. Однако излишняя откровенность пока ни к чему, поэтому сохраняйте ореол таинственности.

Благоприятные дни: 26, 30; неблагоприятные: 29.

Дева (24.08−23.09): Неделя обещает быть продуктивной. Не ограничивайте свои возможности, старайтесь находиться в гуще событий. Но учтите, что все происходящее сейчас серьезно может откорректировать ваши планы. Соглашения и союзы, заключенные на этой неделе, на долгое время станут определяющими в вашей жизни и работе. В случае необходимости обращайтесь за советом к друзьям. Они могут оказать и более действенную помощь. Сложности в личных отношениях тоже не случайны. Вам лучше подождать, пока перемены не станут очевидны, и вы поймете, как лучше действовать.

Про бизнес. Может так случиться, что бизнес потребует неожиданных вложений. Если у вас нет бизнеса, то деньги все равно куда-то денутся… Деловое общение в середине недели может дать ощутимые результаты. А в пятницу или субботу возможны долгожданные денежные поступления.

Про любовь. Из-за чрезмерной загруженности на работе могут возникнуть проблемы в отношениях с любимым человеком. Вы при всем желании не сможете уделить избраннику столько внимания, сколько бы хотелось вам и ему. Хотя бы в выходные пригласите его в театр или в ресторан.

Благоприятные дни: 24, 28; неблагоприятные: 30.

Весы (24.09−23.10): Активность планет пророчит вам напряженную неделю. Вам удастся преуспеть в заключении новых договоренностей и контрактов, завести полезные знакомства и обговорить с родственниками важные для всех вопросы. Связи приобретают большое значение, но придется отойти от своей обычной практики — продолжительное время взвешивать все «за» и «против», рассматривая предложения. Имеет смысл расставить, где это необходимо, точки над i и принять окончательные решения. В личной жизни не менее важный этап определиться с чувствами и перспективами.

Про бизнес. Финансовое положение стабильно, но не совсем вас устраивает? Активность и желание изменить данную ситуацию могут увенчаться успехом. В этом вам помогут надежные партнеры. Не стоит принимать авантюрные предложения. Вторник — удачный день для покупок и приобретений. В среду вероятны денежные поступления.

Про любовь. Удача может оказаться совсем рядом, а неожиданное знакомство обещает обернуться большим чувством. Только не торопите события, они будут разворачиваться постепенно. Но в целом личная жизнь вас порадует.

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 25.

Скорпион (24.10−22.11): На этой неделе станут очевидны результаты ваших предыдущих усилий и, одновременно, закладываются перспективы на будущее. Могут серьезно измениться экономические и партнерские приоритеты. Многое предопределено и не зависит от вашего желания или активности. Но успех будет очевиднее, если в контактах, разговорах вы более внимательно отнесетесь к точке зрения собеседника, еще лучше — если уступите, возьмете на себя более серьезную нагрузку. Теряя в одном, вы выиграете в другом. Не исключено, что и в любви, вы можете оказаться перед выбором.

Про бизнес. Вероятно улучшение материального положения. Это могут быть разнообразные выигрыши, внезапные премии, сюрпризы. Только не ввязывайтесь в запутанные авантюрные истории — они могут нарушить вашу финансовую стабильность.

Про любовь. В начале недели вы станете центром внимания и объектом нежной страсти. Насыщенность личной жизни придаст вас сил и энергии. Взаимная любовь — это прекрасно.

Благоприятные дни: 24, 30; неблагоприятные: нет.

Стрелец (23.11−21.12): Отнеситесь серьезно к планам на эту неделю. Вы сможете сделать много заметных дел, которые повысят ваш авторитет в глазах окружающих, а со временем получите и дивиденды. Главное — беритесь за следующее дело, когда сделали все необходимое по предыдущему. В переговорах тоже старайтесь прийти к окончательной определенности. По возможности, фиксируйте договоренности документально. В четверг и пятницу сдерживайте эмоции в контактах с партнерами и начальством. В выходные вы уже будете во власти романтики, которая входит в вашу жизнь.

Про бизнес. Финансовые средства, которыми вы располагаете, могут стремительно таять. Однако начиная со среды положение будет выравниваться и в конце недели стабилизируется.

Про любовь. Ваш дом на этой неделе будет более всего напоминать тихую, уютную норку. Однако, не исключено, что вам захочется что-то изменить, добавить насыщенности, яркости. Определитесь, чего вы хотите от любимого человека: приключений или постоянства. Не требуете ли вы от него слишком много?

Благоприятные дни: 28; неблагоприятные: 29.

Козерог (22.12−20.01): Интенсивный взаимообмен ожидается в партнерских отношениях. Вы будете настроены решительно пересмотреть роли, нагрузку и обязанности. Есть все шансы повысить свой рейтинг, проявить мудрость и дальновидность. Но вы можете разрываться между двумя направлениями, поскольку и личная жизнь потребует внимания — это время, когда происходит выбор, с кем вы планируете строить близкие отношения дальше. В среду может состояться важный разговор, который поможет вам многое понять. Решения лучше отложить на начало следующей недели.

Про бизнес. Финансовое положение обещает быть более чем стабильно, вы с уверенностью можете смотреть в завтрашний день. Хорошее время для заключения сделок — они принесут плоды уже в ближайшем будущем. На этой неделе вы вряд ли попадете впросак — разве что излишне радостно празднуя очередную свою победу.

Про любовь. В начале недели случайное знакомство может принести вам реальный шанс стать счастливым. Постарайтесь его не упустить. Тому, кого вы любите, самое время сделать подарок, даже если формального повода к тому нет.

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 28.

Водолей (21.01−19.02): Эта неделя потребует собранности, хорошей реакции и способности сделать правильный выбор. Могут происходить разные неожиданные и интересные события, возможна встреча и запоминающийся разговор с уже знакомым или новым в вашей жизни человеком. Если сближение произойдет в более интимном плане, то последствия могут иметь для вас большее значение, чем это покажется вначале. В профессиональной жизни ценными окажутся оригинальные идеи, возможность расширить партнерское взаимодействие. Действуйте, а приоритеты обозначатся чуть позже.

Про бизнес. Неделя благоприятна для создания финансового ресурса. Во вторник лучше не назначать деловых встреч: вы можете опоздать, что не лучшим образом отразится на ваших отношениях с партнерами. В пятницу может появиться новый источник дополнительного заработка.

Про любовь. Ваши отношения в конце недели могут подвергнуться определенным испытаниям на глубину и серьезность чувств. Отнеситесь спокойно к некоторой холодности избранника. Может быть, вы в чем-то были необязательны и тем самым заставили его усомниться в себе?

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 25.

Рыбы (20.02−20.03): Возьмите на вооружение правило — во всех ситуациях выбора прислушиваться к себе. Интуиция вас не подведет, даже если сразу вы не поймете, почему поступаете тем или иным образом. Знаки событий, сны, предчувствия на этой неделе приобретают особое значение. Особенно обращайте внимание на повторяющиеся сюжеты. Реальные события могут перестроить ваше отношение к какой-то из значимых персон. Неожиданно вы сами можете получить более высокие полномочия. Не отказывайтесь от повышения и начинайте смело осваивать новые роли.

Про бизнес. Финансовое положение стабильно и не должно вызывать у вас особого беспокойства. Постарайтесь не распыляться, сосредоточьтесь на главном. В среду вам будет необходимо настоять на своем решении. На этой неделе вы научитесь чему-то новому, что не раз еще пригодится вам для успеха в финансовой деятельности.

Про любовь. Эта неделя вряд ли будет спокойной, возможны и бури, и конфликты. Постарайтесь сохранять душевное равновесие, это позволит избежать многих неприятностей и не разрушить ваши отношения.

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 29.