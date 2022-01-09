Гороскоп с 10 по 16 января: Тельцы и Рыбы окунутся в служебный роман, а Дев ждет искушение

Овен (21.03−20.04): В понедельник вам нужно поторопиться сделать то, что вы запланировали. Не откладывайте важные встречи, проведите мозговой штурм и продвигайте свои идеи и проекты. Сейчас вам везет, и вы можете завоевать признание не только на деловом поприще, но и в кругу друзей. Смена обстановки, поездки, новые романтические знакомства обеспечат приток свежих сил и настроят вас на новые свершения. Четверг — лучший день для покупок, а на воскресенье можно планировать светские мероприятия, посещение спортивных клубов или прием гостей у себя дома.

Про бизнес. В начале недели придется приниматься за дела и финансовые проблемы, которые остались с конца прошлого года. В субботу и воскресенье вас могут ожидать незапланированные расходы.

Про любовь. Яркая встреча в начале недели может взволновать вас, однако порыв утихнет так же быстро, как и появился. Вы будете склонны к некоторой мечтательности. Но звезды советуют смотреть на мир реалистичнее.

Благоприятные дни: 14, 15; неблагоприятные: 16.

Телец (21.04−21.05): Обновление в делах предвещает удачу. Многие темы получат быстрое развитие, появятся новые предложения о партнерстве и обмене услугами. Личная жизнь выиграет от успехов на деловом поприще. У неженатых Тельцов возможны служебные романы, знакомства в поездках и командировках. В четверг ждите приятных новостей издалека. Это благоприятный день, чтобы в переписке через интернет или телефонном разговоре с любимым человеком достичь определенности в вопросах, которые вас волнуют. В выходные займитесь собой и избегайте стрессов.

Про бизнес. Перед решением любых финансовых вопросов убедитесь, что от вашего внимания не ускользнула ни одна существенная деталь. После праздников придется включить режим экономии. Относитесь к тратам с осторожностью, вы слишком легко увлекаетесь.

Про любовь. Оптимизм вам позволит многое изменить к лучшему, хотя возможно некоторое охлаждение в отношениях с любимым человеком. Постарайтесь не очень эмоционально реагировать на происходящее. У вас будет шанс все исправить.

Благоприятные дни: 11, 15; неблагоприятные: 10.

Близнецы (22.05−21.06): Утром в понедельник вас может ждать новость, которая заставит изменить планы. Вероятны проблемы в поездках, сбои в работе компьютеров и других систем связи. Но именно в понедельник и вторник формируются тенденции на ближайший месяц. Постарайтесь извлекать пользу из любых обстоятельств. В четверг можно заниматься капиталовложениями, операциями купли-продажи и делать личные приобретения. В выходные постарайтесь, чтобы ваши планы совпали с планами партнера — и вам гарантирован комфортный отдых и приятные впечатления.

Про бизнес. С финансами у вас все в порядке даже после праздников. Вы сумеете провернуть несколько весьма выгодных проектов, скорее всего, связанных с творчеством. Так что можете рассчитывать на дополнительный заработок.

Про любовь. Вы романтичны, влюблены и любимы. Вы на пике своего успеха и привлекательности. Ваши мечты сбываются. Можете ожидать предложения руки и сердца или прибавления в семействе.

Благоприятные дни: 14, 16; неблагоприятные: 12.

Рак (22.06−22.07): Интриги в ближайшем окружении в понедельник могут перерасти в конфликт. Проявите мудрость и найдите способ примирить враждующие стороны. В ваших личных делах перемены возможны со среды. Обсудите с близким человеком планы, которые вы наметили, а в четверг отправляйтесь вместе за покупками. Совместная работа по дому или прием ваших общих друзей тоже будут способствовать упрочению личных отношений. В выходные найдите время для занятий в спортивном клубе. Хорошая физическая нагрузка пойдет на пользу.

Про бизнес. Ваша личная жизнь может негативно отразиться на состоянии вашего кошелька, однако данный вывод огорчит вас ненадолго, так как в четверг вас порадуют новые денежные поступления. К тому же вы можете рассчитывать на карьерный рост.

Про любовь. Вы весьма привлекательны, вам быстро удается вскружить голову противоположному полу. Порхая и развлекаясь, постарайтесь не запутаться в объектах обожания. Любовь все-таки одна.

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 10.

Лев (23.07−23.08): Не все сейчас зависит от вас. Если не станете форсировать события, то постепенно сможете разобраться с возникшими на вашем пути трудностями. Пока лучше повременить с бытовыми и рыночными сделками, но заняться поиском необходимой для дела информации. В понедельник может возникнуть необходимость дальней поездки или придут новости издалека, которые вернут на повестку дня какой-то ранее отложенный вопрос. Со среды по пятницу вам захочется больше времени посвятить домашним делам, но уже в выходные будет полезно сменить обстановку.

Про бизнес. Рабочие вопросы опять выходят на первый план. Им придется посвятить много времени и сил, и если вы будете внимательны и терпеливы, добьетесь почти всего, чего хотели. Во вторник или среду появится возможность значительно улучшить ваше материальное положение.

Про любовь. Во вторник вас может ожидать романтическая встреча. В среду покажите себя с лучшей стороны, проявите снисходительность к недостаткам любимого человека. В воскресенье лучше уступить в споре.

Благоприятные дни: 10, 13; неблагоприятные: 14.

Дева (24.08−23.09): В деловых и личных связях вероятны перемены, которые заставят вас по-новому взглянуть на свою жизнь. Вы можете набраться смелости и откровенно обсудить с близким человеком перспективы отношений. Если только партнер не затеет этот разговор первым. Возможен возврат старых связей, интересов и идей, для реализации которых теперь появятся подходящие условия. Со среды по пятницу благоприятна работа в спокойной обстановке с возможностью привести в порядок накопившиеся дела и упорядочить информацию. Берегите здоровье и налегайте на витамины.

Про бизнес. Финансовое положение не будет вызывать особенного беспокойства. Хотя, конечно, за праздники вы немало потратили. В среду стоит провести общий сбор и обсудить с коллегами планы на год, возможны неординарные идеи. Четверг и пятница представляют опасность для увлекающихся людей.

Про любовь. Похоже, вы устали от спокойствия и размеренности, вас потянуло на новые знакомства и приключения или вам захотелось что-то изменить в личной жизни, добавить насыщенности, яркости отношениям. Определитесь в своих желаниях, не позволяйте искушению подобраться к вам слишком близко.

Благоприятные дни: 16; неблагоприятные: 10.

Весы (24.09−23.10): Внезапная влюбленность или более безобидное новое увлечение могут занять все ваши мысли. Постарайтесь уделять должное внимание работе, чтобы ваши просчеты не вызывали нареканий со стороны начальства. В понедельник письма-сообщения и телефонные звонки от зарубежных партнеров напомнят вам о планах, к которым пришло время вернуться. Вы можете почувствовать необходимость заняться собственной внешностью или самообразованием, чтобы произвести нужное впечатление в деловых и светских мероприятиях, в которых предстоит участвовать.

Про бизнес. Финансовое положение стабильно, на работе вас ожидают хорошие новости. Во вторник будет удачным заключение договоров, можно отправиться в командировку. В воскресенье избегайте больших трат, постарайтесь ничего не покупать.

Про любовь. Интересная, но напряженная работа поглощает почти все свободное время, что может вызвать недовольство любимого человека. Постарайтесь уделять ему больше времени, чтобы он чувствовал свою важность для вас.

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 12.

Скорпион (24.10−22.11): Свой бюджет сейчас вы можете пополнить за счет партнерских программ. Расширяйте сотрудничество, обменивайтесь информацией и идеями — ваш энтузиазм будет вознагражден. Хорошее время для воплощения творческих планов. Наведение порядка в доме будет сопровождаться интересными находками или возникновением новых планов. Может вернуться интерес к давно забытому увлечению. В выходные дни постарайтесь не думать о предстоящих делах и выбирайте отдых и развлечения по своему вкусу. Главное — находиться среди людей, разделяющих ваши интересы.

Про бизнес. Вас порадуют крупные денежные поступления и перспективные деловые предложения. Есть вероятность удачных сделок. Не исключено, что ваш экс-начальник или деловой партнер попросит вас вернуться на прежнее место работы.

Про любовь. Ветер перемен сулит вам сейчас счастье в личной сфере. Пришла пора кардинально менять свою жизнь и сказать «да» любимому человеку. Вместе вам будет хорошо.

Благоприятные дни: 11, 16; неблагоприятные: 10.

Стрелец (23.11−21.12): Вам может не понравиться, что в семье на вас пытаются давить и напоминать о ваших обязанностях и обещаниях. Могут возникнуть и непредвиденные обстоятельства, которые заставят вас больше внимания уделить домашним вопросам. Проще позаботиться обо всем по собственной инициативе и оставить себе время для личных дел и увлечений. Будьте внимательны в понедельник и вторник, если придется вести ответственные переговоры. Информация может прийти в искаженном виде. Но будьте восприимчивы ко всему, что соответствует вашим планам и ожиданиям.

Про бизнес. Материальное положение у вас сейчас очень хорошее. Не исключено получение премии или прибавка к зарплате. Постарайтесь в выходные не совершать опрометчивых трат.

Про любовь. Давний конфликт в ваших отношениях, который в свое время не был разрешен, грозит напомнить о себе. Постарайтесь подойти к вопросу деликатно и внимательно, убедитесь, что ваши слова и действия находят понимание у партнера.

Благоприятные дни: 13, 14; неблагоприятные: 16.

Козерог (22.12−20.01): Ваша помощь, совет или финансовая поддержка могут понадобиться кому-то из близких. Пока много времени будет уходить на разговоры и обсуждение проблем, которые непосредственно вас не касаются. Но проявленная забота поднимет настроение и вам, и тем, с кем вас объединят обстоятельства. Со среды по пятницу появится возможность больше времени уделить домашним делам. Партнер по браку будет в восторге от вашего интереса к реконструкциям в доме и от приобретений, которые лучше всего сделать в четверг. В выходные можете отправиться в гости к друзьям.

Про бизнес. Постарайтесь воспользоваться своими связями для обретения новых финансовых возможностей, тогда вы непременно добьетесь успеха. Правда, работать придется много.

Про любовь. Во вторник откровенный разговор с избранником может по-настоящему сблизить вас. Четверг лучше провести в уединении и дать волю накопившимся эмоциям - на безопасном для окружающих расстоянии. А вот в выходные вам нужно побыть вдвоем.

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 15.

Водолей (21.01−19.02): В понедельник могут нарушиться какие-то договоренности, на что вы отреагируете довольно бурно. Но через время окажется, что все не так и плохо, и ваши интересы и планы не пострадали, а только несколько изменились. Решая материальные вопросы и оформляя важные документы, советуйтесь с партнерами и хорошо проясняйте детали. Несмотря на крайнюю занятость, вы сейчас в центре внимания ваших поклонников (или поклонниц). Найдите время для встречи с друзьями. Хорошо, если вам удастся совместить ее с занятиями в спортивном клубе.

Про бизнес. В начале недели будет непросто войти в рабочий ритм после каникул. Постарайтесь сделать это постепенно, а не нырять сразу в омут дел. Не принимайте авантюрных предложений в середине недели, они грозят закончиться плачевно для вашего финансового положения.

Про любовь. Добиться желаемой цели вам поможет метод незначительных компромиссов. Уступайте легко, без борьбы. Агрессивный подход и требовательность в личной жизни ничего не дадут. Постарайтесь отдавать, а не только брать, и не навязывайте свои планы на совместное будущее.

Благоприятные дни: 16; неблагоприятные: 11.

Рыбы (20.02−20.03): Если вы о чем-то мечтали, то обратите внимание — не идут ли подсказки и напоминания, то пришло время действовать решительнее. Главное — снять лишнее напряжение, не допускать перегрузок и находить время позаниматься тем, чем вам нравится. В понедельник и вторник не рискуйте, вступая в споры с начальством. Вообще, можете спокойно плыть по течению — на этой неделе вам определенно будет везти.

Про бизнес. В первой половине недели не стоит беспокоить начальство просьбами о повышении по службе. Просто подготовьте для этого почву. Вопросами, связанными с недвижимостью, лучше заняться ближе к выходным.

Про любовь. Вас ждет новый виток служебного романа. Встречи с любимым человеком могут подарить творческий подъем. Только не будьте слишком упрямы в своих намерениях и не критикуйте избранника.

Благоприятные дни: 10, 14; неблагоприятные: 11.