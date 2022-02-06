Гороскоп с 7 по 13 февраля: к мнению Козерогов прислушаются, а Львам пора подумать о потомстве

Овен (21.03−20.04): Вероятны промахи, просчеты. Многие Овны, имеющие запасные варианты как в деловой, так и в личной жизни, окажутся в затруднительном положении выбора. Желание добиться успеха одновременно по многим направлениям приведет к неудачам. Овны должны быть готовы к неожиданному повороту судьбы. Необдуманные обещания усложнят их положение.

Про бизнес. На этой неделе, похоже, возрастет число ваших рабочих обязанностей, что, впрочем, весьма слабо скажется на размере оплаты вашего труда. Несправедливо, но такой сейчас период.

Про любовь. Понедельник может оказаться судьбоносным днем, только внимательно прислушайтесь к голосу своей интуиции. Если вас что-то не устраивает в отношениях, сразу скажите об этом партнеру. А вот суббота чревата взрывоопасной ситуацией, старайтесь не касаться острых тем.

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 8.

Телец (21.04−21.05): Благоприятная неделя для физических нагрузок, лечения. Звезды настолько благоприятствуют Тельцам, что любые дела будут удаваться с первого раза. Многие из представителей этого знака окажутся на высоте, они все смогут, все им будет под силу. Надежной поддержкой будут новые интересные идеи сотрудников, одобрение влиятельных людей. Деловая активность и прилежание в работе должны принести ожидаемые результаты. На этой неделе Тельцам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Их по-прежнему ожидают перемены, которые увеличат шансы на успех. Вероятна незапланированная поездка.

Про бизнес. Во вторник вам понадобится настойчивость в достижении заветной цели в финансовой сфере. И помните, что в этот день пустяков и мелочей для вас не существует. В четверг окажутся удачными деловые встречи и переговоры. В пятницу стоит сходить в банк.

Про любовь. Если ваши отношения все больше напоминают военные маневры, переходящие в баталию, остановитесь. Первым вывесив белый флаг перемирия, вы ничего не теряете, зато можете обрести гармонию и любовь.

Благоприятные дни: 10, 11; неблагоприятные: 7.

Близнецы (22.05−21.06): Вероятно, что у Близнецов может быть завидная работоспособность. Они успеют сделать на удивление много, что может вызвать зависть у конкурентов. Благоприятная неделя для обращения к начальству с деловыми предложениями. Вероятны появление новой работы, изучение новых форм привычной деятельности. Однако не исключено, что кое-кто может расценить деловую активность Близнецов как самоуверенность и карьеризм.

Про бизнес. В первой половине недели возможны крупные денежные поступления. Вы отлично поработали и заслужили премию или повышенный гонорар. Кстати, ваши творческие идеи сейчас особенно востребованы и приносят прибыль.

Про любовь. Наступает благоприятная неделя для романтики, любви и пополнения в семье. Звезды обещают вам приятные перемены в личной жизни.

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 9.

Рак (22.06−22.07): Эта неделя благоприятна для творческих и дружеских встреч, изучения ремесел, получения информации. Особенно благоприятны комплексное лечение, акупунктура, все виды массажа. Неделя освобождения от накопленной в прошлом скверны, искоренения дурных привычек. В результате событий этой недели Раки могут почувствовать необыкновенную легкость. Для молодых людей благоприятны встречи, знакомства, помолвки.

Про бизнес. Финансовое положение вполне стабильно. Только старайтесь больше работать и меньше болтать и ходить по магазинам. В выходные желательно тратить деньги только на необходимые приобретения.

Про любовь. Начало недели обещает быть довольно бурным. Не исключены ссоры, эмоциональное выяснение отношений и не менее эмоциональное объяснение в любви. Зато потом последует нежное примирение. Суббота подходит для тихого разговора по душам, который позволит устранить непонимание, возникшее между вами.

Благоприятные дни: 7, 8; неблагоприятные: 10.

Лев (23.07−23.08): Неделя благоприятна для заключения контрактов и договоров, оформления бумаг и финансовых сделок, для заключения брака, зачатия. Велика вероятность получения вознаграждения, подарка или выигрыша. Возможно, в конце недели вы сумеете решить проблемы в личной жизни и обеспечите себе надежный тыл. Те Львы, кто обдумывает новый деловой проект или какую-то сделку, должны заручиться поддержкой со стороны влиятельных лиц.

Про бизнес. Будьте осторожны с деньгами. Вам необходимо рационально планировать свои траты, иначе ваш семейный бюджет окажется под угрозой. Не стоит слишком часто использовать кредитную карту.

Про любовь. Похоже, вы ищете идеал. Но есть ли он? Постарайтесь при этом не слишком сильно обидеть близкого вам человека, иначе не миновать вам раздумий над разбитым корытом.

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 7.

Дева (24.08−23.09): Возможно получение прибыли при содействии друзей и родственников. Ждите приятных сюрпризов и подарков. Подходящее время для покупок, перемен в личной жизни. Девам грозят недоразумения из-за необоснованных обвинений или критических замечаний. Их терпение может лопнуть. У многих Дев сложится мнение, что скромность мешает им занять то место, которое они заслуживают.

Про бизнес. Инициатива, активность и правильно выбранная стратегия позволят вам оказаться едва ли ни в первых рядах, что тут же скажется на степени занятости — работать придется много. Однако, похоже, вы к этому готовы.

Про любовь. В начале неделе постарайтесь не поддаваться сиюминутному порыву, потому что ничего, кроме разочарований и душевной боли, эта мимолетная связь не принесет. Хорошо бы не переделывать своего любимого человека под себя, а принять его таким, каков он есть.

Благоприятные дни: 9, 10; неблагоприятные: 11.

Весы (24.09−23.10): Неделя благоприятна для активного отдыха, физических упражнений или работы на открытом воздухе. Звезды покровительствуют путешествиям, поездкам, прогулкам на свежем воздухе. Противоречивость вашей натуры может отрицательно сказаться на отношениях с окружающими. Неделя характеризуется спорами, двойственностью, расщеплением сознания. В сфере личной жизни господствуют крайне противоречивые тенденции. Возможно, что ваши действия не слишком одобрят близкие, в отношениях с которыми, возможно, назревает конфликтная ситуация.

Про бизнес. Вероятно улучшение финансового положения. Ваш избранник подарит вам дорогой подарок. Да и на работе возможна премия. Так что вы сможете и сами порадовать себя покупкой.

Про любовь. Вы снова обретаете популярность у противоположного пола, воспользуйтесь этим моментом. В четверг вы можете встретить свою старую любовь, и чувства могут разгореться с новой силой. В воскресенье вы будете особенно притягательны.

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 8.

Скорпион (24.10−22.11): Личная жизнь Скорпионов может быть наполнена неприятными сюрпризами и неожиданными известиями. У нестабильных пар возможны ссоры и конфликты. Крепкие семьи будут переживать реорганизацию своих отношений и бытовых условий. Многие завяжут интересные знакомства. Всплеск эмоций, открытость миру и детская радость сделают Скорпионов-женщин более привлекательными. Усилятся интуиция и дар предвидения, возрастет способность заглянуть в будущее, понять душу спутника жизни и материализовать свои творческие порывы.

Про бизнес. Финансовое положение изменится к лучшему. Уже в начале недели вы получите крупную сумму. Это обеспечит вам необходимые стабильность и равновесие.

Про любовь. Вся неделя обещает быть просто замечательной. Чувство любви окрыляет вас и позволяет смотреть на жизнь совсем другими глазами. Смотрите и не говорите, что не видели. У вас есть все, что нужно для счастья.

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 9.

Стрелец (23.11−21.12): Любое дело потребует особенной осторожности. В полосе затмения окажутся партнерство, договорные отношения, заключение контрактов и соглашений, вступление в брак. Со вниманием отнеситесь к коммерческим сделкам. Велика возможность случайной неудачи, в результате которой вы понесете потери. Скорее всего сексуальные контакты и любовные отношения не принесут Стрельцам радость. Они почувствуют неуверенность в собственных силах и взаимное неудовлетворение. Не исключено, что интересы детей или близких родственников потребуют от вас повышенного внимания и личного участия.

Про бизнес. Понедельник и вторник — более чем удачные дни для деловых встреч и разговоров с начальством или для визита в налоговую. В четверг вероятен приятный сюрприз, вас могут отметить как успешного работника и предложить некую ответственность — не слишком обременительную, но весьма почетную.

Про любовь. То подъем, то эмоциональный спад вашего настроения грозит отразиться на отношениях с любимым человеком. В четверг вы можете затосковать, почувствовать себя одиноко. Не расстраивайтесь заранее, новая встреча в выходные обещает все изменить.

Благоприятные дни: 8; неблагоприятные: 12.

Козерог (22.12−20.01): Интенсивные контакты обеспечены многим Козерогам, особенно пожилым. К их мнению будут прислушиваться. Со второй половины недели полезны общение в коллективе, групповые занятия, совместная работа или отдых среди единомышленников. Эта неделя характеризуется отражением внутреннего душевного состояния на внешности и поведении человека. «Пораженные» Козероги могут окончательно разрушить себя как личность. Духовно развитые люди получат свидетельство правильности выбранного пути.

Про бизнес. Вас ждет финансовый штиль, так что пока не стоит покупать дорогие вещи. Во вторник желательно не носить с собой крупных сумм. В среду и четверг будут удачны сделки и переговоры. В воскресенье возможны непредвиденные расходы на детей или родственников.

Про любовь. Вы можете почувствовать себя неудачником, причем винить в досадном положении, сложившимся на личном фронте, кроме себя самого будет некого. Что ж, придется ждать, покуда тучи не рассеются. И начинать сначала.

Благоприятные дни: 10, 11; неблагоприятные: 9.

Водолей (21.01−19.02): Возможно, что Водолеи попадут в зависимость от недобросовестных людей. Этому будет способствовать их общительность в сочетании со слабой волей. Вторая половина недели неудачна для крупных покупок и приобретений. У пожилых Водолеев вероятно снижение деловой активности. Многие будут расположены к депрессии. В первой половине недели вероятны мелкие неприятности, а во второй половине Водолеям придется прилагать гораздо больше усилий, чем обычно, чтобы достичь взаимопонимания и гармонии в отношениях.

Про бизнес. На неделе не стоит быть простым исполнителем, лучше проявить инициативу. Попробуйте привлечь к своим планам надежных партнеров. И тогда финансовое положение начнет стабилизироваться. В пятницу вероятны денежные поступления.

Про любовь. Не давайте повода для сплетен на работе, даже если у вас в разгаре служебный роман. Постарайтесь не афишировать свою личную жизнь. И помните, что несмотря на внешнюю холодность, ваша душа просит настоящего тепла, участия и поддержки.

Благоприятные дни: 7, 11; неблагоприятные: 8.

Рыбы (20.02−20.03): Неделя характеризуется весельем, радостью. Вероятно достижение большого успеха в организации праздников и массовых мероприятий. Рыбы проявят себя как вдохновители, генераторы творческих идей, неутомимые труженики. Неделя характеризуется следованием традициям, повиновением, почитанием старших. Некоторым Рыбам будет указано на ошибки. Мужчины не должны сопротивляться творческим порывам, следует нестандартно подходить к ситуации, идти на риск. Пора приступить к активным действиям.

Про бизнес. На этой неделе не стоит совершать спонтанных покупок. Вероятны некоторые проблемы с недвижимостью, которые не следует решать под «горячую руку». Ваши документы должны быть приведены в идеальный порядок, так как в пятницу возможна внезапная проверка.

Про любовь. В течение всей недели возможны эмоциональные перепады. То вы радуете любимого человека страстностью, заботой и вниманием, то проявляете по отношению к нему холодную отстраненность. Постарайтесь все же не переходить границы.

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 9.