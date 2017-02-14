В каждой детали...

Тот случай, когда мир сам признаётся вам в любви.

"Озеро-сердце в Архызских горах". Автор фото Сергей Карасев.

"Влюблённые в музыку". Автор фото Алексей Пирязев.

"Взлетаем!" Автор фото Татьяна Арисова.

"Ты мой свет". Автор фото Алексей Самохин.

"Тула сердечная. Тула романтичная..." Автор фото Екатерина Голубкова.

"Простая магия любви". Автор фото Алексей Горохов.

"Вильнюс, полный чувств". Автор фото Алексей Пирязев.

"Большое сердце маленького города". Автор фото Андрей Илюхин.

"Когда даже стулья шепчут... :)))" Автор фото Татьяна Арисова.

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