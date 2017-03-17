А вам снятся заборы?

17 марта - Всемирный день сна.

По исследованиям запросов в Яндексе, тулякам чаще всего снятся заборы, гречка и крыжовник. Ну, даже не знаю... :) Заборы так заборы!

"Забор, длиною в жизнь..." Автор фото Алексей Горохов.

"Мы рождены, чтоб прыгать по заборам!" Автор фото Андрей Илюхин.

"Божественный забор". Автор фото Алексей Самохин.

"Исторические заборы исторического центра". Автор фото Алексей Пирязев.

"Не все заборы Тулы одинаковы". Автор фото Екатерина Маклинова.

"Былое зазаборье". Автор фото Татьяна Афанасьева.

"Тульская сетка-рабица не знает пощады..." Автор фото Роман Носов.

"Всем спасибо, все свободны!" Автор фото Евгений Качурин.