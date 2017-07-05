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А не сесть ли нам в поезд?..

А не сесть ли нам в поезд?..

Татьяна Афанасьева

Татьяна Афанасьева

Знаете как появилось первое в мире туристическое агентство? 33-летний проповедник Томас Кук, который активно боролся с повальным пьянством в родной Англии, предложил 570 рабочим бюджетную экскурсию на поезде с единственным условием: «Не бухать!». Маршрут был очень живописный и пролегал между городами Лейстер и Лафборо в графстве Лестершир. Группа путешествовала в девяти открытых вагонах, предоставленных железнодорожной компанией Midland Counties Railway. А случилось это 5 июля 1841 года (176 лет назад!) Отличный повод, чтобы посвятить наш сегодняшний фотоальбом полуночным экспрессам, платформам и пейзажам, снятым из окна поезда. Поехали?

 

«Мы сели в поезд в июле..." По дороге в Берген. Фото Татьяны Афанасьевой.

 

«А скоро море, солнце, чайки!» Поезд в Анапу. Фото Павла Чесалина.

 

«Это Ханой, детка! Тут поезда коварны :)» Фото Андрея Афанасьева.

 

«Привет, Австралия! Выходите, коалы...» Фото Дмитрия Койды.

 

«МАКСимальное погружение в горизонты». Едем по Испании. Фото Марии Кучеровой.

 

«По дороге с облаками». Поезд в Карелию. Фото Сергея Карасева.

 

«Дорога в ночь». Фото Романа Носова.

 

«Поезд, пробирающийся через гигантское брокколи». Едем в Хойян. Фото Татьяны Афанасьевой.

 

«Усталый взгляд одного очень старого вагона». Фото Леры Артамоновой.

 

«Тибет. Самый высокогорный поезд». Фото Дмитрия Койды.

 

«С чистого листа ;)». Из Уссурийска в Арсеньев. Фото Алексея Пирязева.

 

«На высоте 4400 метров». Поезд в Андах. Фото Татьяны Афанасьевой.

Есть свои фотографии в тему? Выкладывайте скорей в комментарии!

 

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Автор: Татьяна Афанасьева, вчера, в 09:41 +34
Якоря, якоря...
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