А не сесть ли нам в поезд?..

Татьяна Афанасьева

Знаете как появилось первое в мире туристическое агентство? 33-летний проповедник Томас Кук, который активно боролся с повальным пьянством в родной Англии, предложил 570 рабочим бюджетную экскурсию на поезде с единственным условием: «Не бухать!». Маршрут был очень живописный и пролегал между городами Лейстер и Лафборо в графстве Лестершир. Группа путешествовала в девяти открытых вагонах, предоставленных железнодорожной компанией Midland Counties Railway. А случилось это 5 июля 1841 года (176 лет назад!) Отличный повод, чтобы посвятить наш сегодняшний фотоальбом полуночным экспрессам, платформам и пейзажам, снятым из окна поезда. Поехали?