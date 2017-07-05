А не сесть ли нам в поезд?..
Татьяна Афанасьева
«Мы сели в поезд в июле..." По дороге в Берген. Фото Татьяны Афанасьевой.
«А скоро море, солнце, чайки!» Поезд в Анапу. Фото Павла Чесалина.
«Это Ханой, детка! Тут поезда коварны :)» Фото Андрея Афанасьева.
«Привет, Австралия! Выходите, коалы...» Фото Дмитрия Койды.
«МАКСимальное погружение в горизонты». Едем по Испании. Фото Марии Кучеровой.
«По дороге с облаками». Поезд в Карелию. Фото Сергея Карасева.
«Дорога в ночь». Фото Романа Носова.
«Поезд, пробирающийся через гигантское брокколи». Едем в Хойян. Фото Татьяны Афанасьевой.
«Усталый взгляд одного очень старого вагона». Фото Леры Артамоновой.
«Тибет. Самый высокогорный поезд». Фото Дмитрия Койды.
«С чистого листа ;)». Из Уссурийска в Арсеньев. Фото Алексея Пирязева.
«На высоте 4400 метров». Поезд в Андах. Фото Татьяны Афанасьевой.
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