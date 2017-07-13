Большая стирка

Татьяна Афанасьева

Паутина верёвок через весь двор, развевающиеся паруса простыней и разноцветные флажки трусов, свежевыстиранная одежда всех мастей, гроздьями свисающая с балкона, витающий в воздухе аромат порошка и мистический скрип чистоты... В больших городах такого практически не встретишь, а вот где-нибудь в уютной глубинке всё очень может быть. И смотрится это обычно феерично! Причём не только в России.