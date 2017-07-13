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Большая стирка

Большая стирка

Татьяна Афанасьева

Паутина верёвок через весь двор, развевающиеся паруса простыней и разноцветные флажки трусов, свежевыстиранная одежда всех мастей, гроздьями свисающая с балкона, витающий в воздухе аромат порошка и мистический скрип чистоты... В больших городах такого практически не встретишь, а вот где-нибудь в уютной глубинке всё очень может быть. И смотрится это обычно феерично! Причём не только в России.
 

«Индийские постирушки». Автор фото Лера Артамонова.

 

«Австрия. И как они его развешивали?..». Автор фото Максим Котенёв.

 

«Хозяюшки. И это Порту!» Автор фото Дмитрий Койда.

 

«Шанхайский дворик». Автор фото Андрей Афанасьев.

 

«Стамбул в чистом виде». Автор фото Дмитрий Койда.

 

«Португальская скромница». Автор фото Татьяна Афанасьева.

 

«Старушка Европа любит простирнуться...» Автор фото Ирина Перова.

 

«Ой, они меня постирали!» Автор фото Дмитрий Койда.

 

«Бельишко под охраной. Хорватия, Ровинь». Автор фото Татьяна Арисова.

 

«А вот это по-тульски :)» Автор фото Дмитрий Койда.

 
Заставочное фото - источник s.ecrater.com.

Если есть свои фотографии в тему, добавляйте в комментарии. И да здравствует наша «большая стирка».

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Автор: Татьяна Афанасьева, вчера, в 17:15 +21
А не сесть ли нам в поезд?..
А не сесть ли нам в поезд?..
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