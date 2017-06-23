Якоря, якоря...

Татьяна Афанасьева Тема может показаться вам странной... Но посмотрите на неё под другим углом - ведь у каждого из нас есть свой якорь, а иногда и не один. Он удерживает «корабль» у берега, не даёт ему унестись в открытое море и отдаться во власть стихии. Иногда об этом жалеешь, а иногда думаешь - какой надёжный якорь-то, как хорошо, что он у меня есть. И невидимый психоаналитик в это время тихонько аплодирует. Возможно, даже стоя :))) Но это так - размышления вслух. В комментарии же предлагаю накидать якорей, встреченных вами где-либо и когда-либо с точным указанием географии. На портале есть одна девочка- Инопланетянка , который любит такие фотографии, так почему бы не порадовать? ;)

Кронштадт. Якорная площадь. Автор фото Галина Зарубина Зарубинка.

Севастополь. Корабельные якоря 17-19 веков. Автор фото Сергей Рубцов.

Переславль-Залесский. Усадьба «Ботик Петра Первого». Автор Татьяна Афанасьева :)

Одесса. Автор фото Лера Nebeskа Артамонова.

Мурманск. Судовой якорь с заложенной под ним капсулой с морской водой. Автор фото Дмитрий Койда dk1974.

Выборг. Автор фото Лера Nebeskа Артамонова.

Анапа. Автор фото Татьяна Перова Химера2102.

Если в вашей личной коллекции есть что-то в тему, загружайте

в комментарии.

Источник заставочного фото www.cosmo.ru. И это Португалия.