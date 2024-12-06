К 83 годовщине Героической обороны Тулы: бой у станции «Черепеть»

Статья генерал-майора Владимира Петровича Лебедева.

— На станции «Черепеть» в Суворовском районе увековечены имена 102 бойцов и командиров 69 бригады войск НКВД, погибших при обороне «Черепети» в 1941 году. Реставрацию памятника выполнили за счет группы тульских предпринимателей во главе с командиром штаба Тульской региональной поисковой общественной организацией «Они сражались за Родину» К. В. Ферапонтовым.

Вот на этом эпизоде Тульской оборонительной операции сегодня и остановимся.

За долгие 19 лет борьбы за присвоение звания Героя России первому командиру Тульского рабочего полка Горшкову А.П. я накопил немало документальных материалов о роли войск и сотрудников НКВД в обороне г. Тулы в 1941 году. Есть у меня и «Доклад о действиях частей 69 бригады войск НКВД за период с 15 октября по 3 ноября 1941 года составленный командиром бригады полковником Мельниковым А. К. Именно сводный батальон 156 полка 69 бригады войск НКВД совместно с истребительными батальонами НКВД приняли бой у станции „Черепеть“ и в течение 8 дней сдерживали наступление немецко-фашистских захватчиков на Тулу, чем обеспечили организацию основной линии обороны. Эта малоизвестная страница истории обороны Тулы, которой избегают большинство Тульских и других краеведов, опасаясь упоминать аббревиатуру НКВД в своих писаниях. А жаль! Их труды не выдерживают исторической правды перед памятью Туляков, воевавших в этих формированиях и отдавших свои жизни во имя Победы.

Можно было бы перепечатать доклад командира 69 бригады НКВД, но я включил в него отрывок из книги «50 дней мужества» А. А. Елькина, участника обороны Тулы, что еще больше подчеркнуло значимость этой боевой операции.

19 октября были получены данные о появлении частей противника силою до полка в районе Лихвина и о захвате переправ через р.Оку. Частей Красной Армии в этом районе не было и противнику была открыта дорога на Тулу.

19 октября последовал приказ по 69-й бригаде: «Сформировать оперативный батальон в составе… 410 человек». Командиром батальона назначили начальника отделения штаба бригады капитана В. Ф. Панизника. Всеволод Феофанович прибыл в бригаду в начале войны из запаса Красной Армии. В прошлом он окончил училище командного состава, несколько лет служил в армии. В штабе бригады проявил себя деятельным организатором.

Комиссаром батальона стал инструктор пропаганды 156-го полка политрук Иван Иванович Любченко. Роты возглавили: первую — лейтенант Г. Г. Макаров, вторую — лейтенант И. П. Моисеенко, третью — капитан Ф. Т. Кудрин.

Формировался батальон, что называется, «на ходу».

К вечеру 20 октября батальон прибыл на ст. Черепеть. Ночью прибыла поддержка — истребительный батальон НКПС и Ленинского района в количестве 140 человек под руководством инженера Васильева И.Д.

Вместе взятые, эти силы несравненно уступали дивизиям немцев, как в численном составе, так и в вооружении. Тем не менее, развернувшись на берегу Оки и на подступах к станции Збродово, они в течение продолжительного времени сдерживали натиск пехоты и механизированных войск противника, отражали налеты авиации.

Подразделения капитана Панизника и инженера Васильева обороняли поселок и станцию Черепеть. Ранним утром 21 октября гитлеровцы открыли сильный артиллерийско-минометный огонь по позициям батальона НКВД. Линия его обороны проходила по бугристому полю, местами покрытому лесом.

Здесь гитлеровцы встретили первое серьезное препятствие, которое попытались преодолеть с ходу. Враг пошел в атаку. Воины-чекисты встретили его огнем всех видов оружия, а затем контратакой отбросили на исходные позиции.



Капитан Панизник.

Батальон Панизника понес серьезные потери, а схватки, как понимал капитан, предстояли еще более жестокие.

— Соедините меня с Васильевым, — приказал он связистам.

Пришел врач, начал перевязывать его раненую голову.

— Вам надо в тыл, в госпиталь, — посоветовал он.

— Вызывайте Васильева! — требовал капитан, не обращая внимания на слова

врача.

— Васильев у телефона, —сообщил связист.

— Васильев! Как у тебя дела? Еще не беспокоили? Пришли мне два взвода. Брешь надо закрыть…

Васильев направил к Панизнику два взвода.

— Займите оборону по опушке леса, — приказал Панизник командиру ополченцев. — Вы, Феодосий Тимофеевич, — поставил задачу капитану Кудрину, командиру одной из своих рот, — выдвинитесь на высоту Н. Когда фашисты втянутся в бой с основными силами батальона, откройте огонь по их флангу. По моему сигналу — одна красная ракета — контратакуйте.

Гитлеровцы пробомбили и обстреляли из артиллерии оборону батальона. Затем в атаку пошла пехота, которую возглавляли три средних танка.

— Бронебойщики, по танкам — огонь! —прозвучала команда.

Одна машина загорелась, остальные продолжали двигаться к опушке леса. За ними спешили вражеские автоматчики. Но во фланг наступавших застрочили пулеметы капитана Кудрина. Заработали пулеметчики подразделений Васильева. Приблизившиеся танки ополченцы забросали бутылками с зажигательной смесью. Пехоту остановили огнем пулеметов и винтовок. И тогда в небо взмыла красная ракета. С возвышенности, занятой ротой Кудрина, на врага дружно навалились охваченные ненавистью люди. Завязалась рукопашная. Обе стороны дрались упорно, зло. Одолели наши. На поле осталось много солдат и офицеров противника. Батальон Панизника поредел тоже изрядно. Погиб капитан Кудрин. Его тело принесли на командный пункт.



Капитан Кудрин.



— Подобрали на бугре, где самая острая стычка была, — доложил капитану Панизнику один из бойцов.

— Капитан в атаку первый шел, — дополнил второй.

«Эх, Феодосий, Феодосий! — вздохнул Панизник, —Не видать тебе родных Черкасс, не шагать по освобожденной родной земле!» — Похороните, ребята, капитана под соснами позади позиций, — распорядился он. — Да побыстрее. Немцы скоро опять полезут. Ночевать они, наверно, в Черепети решили… Вечерело. Низко над землей ползли тяжелые дождевые тучи. Дул сырой порывистый ветер. Заметно похолодало.

— Товарищ командир! — окликнул инженера Васильева один из ополченцев.—Кто-то движется к поселку лощиной!

Васильев напряг зрение и увидел крадущихся по лощине военных в касках с широкими краями.

— Фашисты, — определил он, — Пулеметчики, приготовиться к бою!

Когда гитлеровцы приблизились метров на двести, скомандовал:

— Огонь!

Станковые и ручные пулеметы перерезали путь врагу. Но и на позиции ополченцев посыпались снаряды и мины. Среди защитников Черепети появились раненые. Сандружинницы Надя Привезенцева, Тамара Зотова, их подруги размещали пострадавших в центре поселка в двухэтажном доме, оказывали им первую медицинскую помощь, готовили к отправке в тыл. Вдруг на здание обрушился снаряд. Пламя охватило крышу, ворвалось в помещение. Медицинские работники с помощью ополченцев стали выносить раненых из пылающего здания.

— Фашисты! Фашисты в Поселке! — громко крикнул кто-то.

Как хищные звери, набросились гитлеровцы на раненых советских солдат, стреляли в них, добивали штыками и прикладами.

— Не трогайте!!! — закричала Надя Привезенцева на гитлеровца, приближавшегося к одному из раненых с угрожающе нацеленным штыком.

Девушка прикрыла бойца своим телом. Фашист, стиснув зубы, дважды ткнул в ее спину штыком. Другие гитлеровцы набросились на Тамару Зотову, Катю Люсечкину, защищавших товарищей по отряду.

Стреляли, кололи… Спаслась только сандружинница Мария Романцева. С двумя пулями в груди, теряя последние силы, ночью она доползла до батальона капитана Панизника.

Подразделения И. Д, Васильева вынуждены были отойти на новые позиции. Прикрыла отход группа наиболее отважных: сам командир, рабочие В. С. Тюрин, Ф. Н. Бочаров, В. С. Мартынов и другие. Прицельным огнем пулемета они задержали продвижение гитлеровцев. Но вот пали Мартынов, Тюрин, Бочаров, Семин. Васильев сам лег к пулемету. Но и ему стрелять пришлось недолго: в голову вонзился осколок мины.

Враг захватил Черепеть.

Потерявшего сознание командира фашисты взяли в плен. Через некоторое время Васильев вырвался из фашистской неволи и стал одним из грозных мстителей в рядах советских партизан.

Ввиду угрозы полного окружения б-н к 13 часам дня вышел из боя. В течение 4 — 5 километров противник преследовал огнем и движением отходящие подразделения б-на. В результате боя сводный батальон потерял: убитыми, ранеными и пропавшими без вести 146 чел. Потери противника определяются в 200-250 чел. К вечеру 21 Октября б-н отошел на ст. Збродово, занял оборону западнее села Васильевское. В течение ночи противник вел активную разведку, как и в первую ночь, пуская ракеты на флангах и в тылу б-на. Прибывший в район действия Военком бригады батальонный комиссар Власенко, оценив обстановку приказал отойти б-ну в район ст. Ханино, что и было сделано к рассвету 22 Октября. Бат-н, вместе с высланной дополнительной поддержкой в составе 1-й роты 156 полка и 1-й роты 115 жел. дор. Полка, занял новый рубеж обороны в 3-х километрах западнее станции Ханино.

…Подразделения 156-го полка и рабочих батальонов отходили на станцию Збродово. Отсюда тяжелораненых эвакуировали по железной дороге, а тех, кто мог идти, организованно отводили на новые рубежи обороны.

Сопротивление врагу продолжалось.

— На станции дебош! — доложил запыхавшийся боец начальнику штаба батальона НКВД П. Ф. Сенину.— Какие-то люди вагоны самовольно захватывают…

Старший лейтенант Сенин поднял взвод стрелков. Видя, как здоровые люди спешат устроиться в вагонах, а раненые лежат около железнодорожной линии, он сделал несколько предупредительных выстрелов:

— Выходи из вагонов! За самоуправство — расстрел на месте!

К лицам, оказавшим сопротивление, пришлось применить чрезвычайные меры. Порядок был восстановлен.

— Быстро грузить раненых! — распорядился Сенин.

Старший лейтенант заставил работать и тех, кого только что выдворили из вагонов. Потребовалось пятнадцать — двадцать минут, чтобы погрузить всех, кто нуждался в помощи.

Ввиду трудности связи с батальоном Капитану т. Панизнику было приказано действовать в зависимости от складывающейся обстановки, отходя в общем направлении на Тулу. В течение дня 22 и 23 Октября бомбардировочная авиация противника вела боевую разведку расположения бат-на, обстреливая пулеметным огнем его обнаруженные боевые порядки и производя бомбометание. К концу дня 23 октября разведкою было обнаружено выдвижение пехоты противника силою до б-на в обход нашего правого фланга и тыла. Ночью разведкой было установлено движение танков и мотопехоты противника в направлении на Калужское и Одоевское шоссе, т. е. вправо и влево от нашего района обороны.

Конные разъезды противника были обнаружены в глубоком тылу б-на. Ввиду угрозы окружения, командиром батальона решено отойти на ст. Поречье, что и было выполнено перед рассветом 24 Октября.

Батальоном были заняты для обороны переправы через р. УПА, которые удерживались до подхода стрелковых дивизий РККА, занявших оборонительный рубеж на этой реке 27 Октября.

27 Октября батальон прибыл в Тулу, сдав свой рубеж обороны подошедшим частям Красной Армии.

Многие воины, сражавшиеся под Черепетью, как свидетельствуют документы, были стойкими в обороне и храбрыми в контратаках. Образцовым командиром показал себя и капитан В. Ф. Панизник. «Командуя сводным батальоном на Черепетском направлении, — записано в его наградном листе, — будучи оторванным от других частей Красной Армии, имея против себя превосходящие силы противника, с успехом сдерживал наступление фашистов… Раненый остался в строю и до конца командовал батальоном. Возложенную боевую задачу батальон выполнил, чем обеспечил организацию основной линии обороны». Награжден орденом Красной звезды.

Почетный гражданин города-героя Тулы и Тульской области

Генерал-майор Лебедев В.П.

Среди погибших бойцов и командиров сводного батальона 156 полка НКВД имена которых увековечены на мемориале станции «Черепеть» 43 человека призывались райвоенкоматами Тульской области. Возможно, найдутся их родственники если опубликовать фамилии в СМИ.

Список безвозвратных потерь личного состава 156 полка 69 бригады

за время с 21 по 23 октября 1941 года:

1. Старцев Тихон Алексеевич, мл. л-нт, Ком. взвода, 1897 г. р., призван Товарковский РВК, Тульской обл.

2. Ломов Алексей Тимофеевич, Кр-ц, Стрелок, 1907 г. р., призван Серебряно-Прудским РВК, Тульск. обл.,

3. Минаев Иван Ильич, 1912 г. р., призван Сталиногорским РВК, Тульская обл.

4. Филатов Михаил Васильевич, 1909 г. р., призван Сталиногорским РВК Тульской обл.

5. Хлопотнов Владимир Михайлович, 1905 г. р. призван Сталиногорским РВК, Тульской обл.

6. Ермолаев Григорий Кузьмич, Кр-ц, Стрелок, 1907 г. р., призван Сталиногорским РВК, Тульской обл.

7. Дронов Ефим Афанасьевич, Стрелок, 1905 г. р., призван Сталиногорским РВК, Тульская обл.

8. Желудков Алексей Андреевич, руч. пулем., 1912 г. р., призван Сталиногорским РВК, Тульская обл.

9. Макрушин Николай Васильевич, 1917 г. р., призван Сталиногорским РВК, Тульская обл.

10. Петров Василий Никифорович, 1908 г. р., призван Сталиногорским РВК, Тульская обл.

11. Гомонов Степан Степанович, 1918 г. р., призван Сталиногорским РВК, Тульская обл.

12. Горшков Петр Иванович, 1909 г. р., призван Сталиногорским РВК, Тульская обл.

13. Крутилин Василий Андреевич, 1905 г. р., призван Товарковским РВК Тульской обл.

14. Зайцев Николай Федорович, 1907 г. р., призван Товарковским РВК Тульской обл.,

15. Агеев Степан Петрович, 1911 г. р., призван Сталиногорским РВК Тульск. обл.

16. Рубцов Дмитрий Спиридонович, руч. пулем., 1908 г. р., призван Сталиногорским РВК Тульск. обл.

17. Весков Павел Иванович, Кр-ц, коптенармус, 1916 г. р., призван Плавским РВК, Тульской обл.

18. Воробьев Василий Павлович, 1916 г. р., призван Плавским РВК Тульской обл.

19. Зиберов Николай Дмитриевич, кр-ц, стр., 1906 г. р., Товарковским РВК Тул. обл., пропал без вести.

20. Лучников Василий Алексеевич, — « --, стрелок, 1907 г. р., Товарковским РВК Тул.обл.,

21. Печников Степан Денисович, — „ --, — „ --, 1905 г. р., Плавским РВК Туль. обл., --» --.

22. Аносов Василий Андреевич, — „ --, — „ --, 1906 г. р., Товарковским РВК Туль.обл., — „ --.

23. Цимбалов Лукьян Матвеевич, — „ --, — „ --, 1906 г. р., Серебряно-Прудским РВКТуль. обл. , — „ --.

24. Алексеев Тимофей Степанович, — „ --, — „ --, 1906 г. р., Сталиногрским РВК Тульской обл.

25. Мосин Дмитрий Алексеевич, — „ --, стр., 1907 г. р., Сталиногорским РВК Туль.Обл

26. Крючков Дмитрий Алексеевич, — „ --, — „ --, 1907 г. р., Сталиногорским РВК Туль. обл., — „ --.

27. Федосеев Иван Никитович, — „ --, — „ --, 1905 г. р., Епифанским РВК Тульской обл., — „ --.

28. Насонов Петр Алексеевич, — „ --, — „ --, 1905 г. р., Сталиногрским РВК Туль. обл.

29. Крюков Иван Яковлевич, — „ --, — „ --, 1906 г. р., Сталиногорским РВК Туль. обл.

30. Кузнецов Николай Васильевич, — „ --, --» --, 1906 г. р., Каменским РВК Тульск. обл.

31. Самойленко Василий Архипович, — „ --, — „ --, 1908 г. р., Сталиногорским РВК Туль.обл., — „ --.

32. Новиков Петр Егорович, — „ --, — „ --, 1911 г. р., Епифанским РВК Туль. обл., — „ --.

33. Снимщиков Григорий Никитович, — „ --, руч. пулем., 1905 г. р., Серебр.-Прудским РВК Туль. обл.

34. Кабанов Григорий Васильевич, — „ --, --» --, 1905 г. р., Сталиногорским РВК

35. Рыбин Яков Григорьевич, — „ --, — „ --, 1911 г. р., Сталиногорским РВК, Туль.обл.

36. Червяков Василий Васильевич, — „ --, — „ --, 1907 г. р., Сталиногорским РВКТуль. обл.

37. Русанов Яков Антонович, — „ --, — „ --, 1905 г. р., Сталиногорским РВК Туль.обл.

38. Сошин Григорий Николаевич, кр-ц, стр., 1907 г. р., Сталиногорским РВК Туль. обл.

39. Рожков Николай Иванович, — „ --, — „ --, 1907 г. р., Сталиногорским РВК Туль. обл.

40. Поляков Петр Иванович, кр-ц, стр., 1906 г. р., Сталиногорским РВК Тульск. обл.

41. Окореков Александр Егорович, — „ --, стр., 1908 г. р., Сталиногорским РВК Туль.обл.

42. Новиков Кузьма Васильевич, — „ --, пом. наводчика, 1909 г. р., Перемышльским РВК Тульской обл.

43. Понарин Иван Михайлович, кр-ц, стр., 1906 г. р., Сталиногорским РВК Туль. обл.

- История страны — фундамент государства. Нельзя строить дом на треснутом, разрушенном фундаменте, - пишет Владимир Лебедев. - Сейчас страна переживает последствия переписывания истории государства Российского, особенно ее советского периода, начавшегося в хрущевские времена и особенно усилившегося в годы перестройки и последующие времена. О многом заставляют задумываться события на Украине и действия наших «партнеров» на Западе по переписыванию истории Второй мировой войны и роли СССР в ней. Я вообще уверен в том, что переписывание истории нашего государства привело к величайшей геополитической катастрофе — развалу СССР, к ослаблению России!

Как только мы сами занялись переписыванием своей истории и разрушением государственности в угоду своим геополитическим противникам, статус «великой державы» быстро улетучился и Россия стала региональным игроком, хотя и с ядерной бомбой. Этим моментально воспользовались «вновь испеченные НАТОвцы» в Прибалтике, Польше и других странах, разрушая памятники нашим воинам, уравнивая СССР с фашистской Германией и т. д. и этот список постоянно пополняется.

После начала в 2014 году событий на Украине «пронзительно ясной» стала роль «Защитника Отечества» в истории России и как опасна для государства недооценка этой непреложной истины. В Туле появились новые памятники защитникам города осенью-зимой 1941 года. В Кремлевском сквере – «Сотрудникам органов государственной безопасности, партизанам, бойцам разведывательно-диверсионных групп и истребительных батальонов принимавших участие в обороне Тулы осенью-зимой 1941г.; на Московском вокзале «Защитникам города Тулы в годы Великой Отечественной войны». Сооружен мемориальный комплекс в честь энергетиков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и обеспечивающих электроснабжение тыла. Созданы макеты бронепоездов №13 и №16. Рогожинскому парку присвоено имя «Тульского рабочего полка» и установлен одноименный памятник со стилобатом на котором увековечены имена туляков, воевавших в этом полку. А первому командиру рабочего полка Горшкову А.П. за мужество и героизм, проявленные при обороне города Тулы от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Это редчайший случай в новейшей истории нашего государства.

Именно в этот период в Туле в 2021 году создан уникальный музей «Обороны г.Тулы в 1941г.» Хочу заметить, что Город-Герой Тула до этого времени был единственным городом-героем, где не было музея «Обороны». Выпущен ряд книг и кинофильмов об обороне г.Тулы.

Работа по патриотическому воспитанию населения Тульской области проходила при неизменной поддержке и участии губернаторов нашей области Дюмина А.Г., Миляева Д.В., Груздева В.С., а также депутатов областной и городской Дум, представителей бизнеса.

Автор этих строк регулярно выступает в учебных заведениях, школах города, на различных молодежных форумах патриотической направленности.

Такая постоянная и систематическая работа по сохранению исторической правды и борьба с переписыванием истории дает результаты. Например, после презентации книги «Хранить вечно. НКВД в обороне Тулы» депутаты Тульской городской думы приняли решение присвоить новой улице города имя 156-го полка НКВД.

По инициативе Собрания представителей Суворовского района Новочерепетской средней школе присвоено имя Героя Российской Федерации А.П. Горшкова, первого командира Тульского рабочего полка и установлена мемориальная доска в его честь.

