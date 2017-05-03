10 фактов об аллергии

На фото Маруся Никулина.

Что такое аллергия

Это изменённая реакция организма на воздействие определённых факторов (аллергенов). Вызвать аллергию может буквально всё, что нас окружает: бытовая химия, шерсть животных, продукты, пыль, перья, косметика, алкоголь и даже холод и солнечные лучи.

Как проявляется аллергия

Аллергические заболевания уверенно выходят на одно из первых мест по распространённости. По данным исследований, от 10 до 30% людей на планете страдают аллергией. Среди заболеваний в этой сфере лидируют (по убывающей) бронхиальная астма, аллергический ринит (насморк), дерматит и крапивница, конъюнктивит и отёки.

Аллергию можно заподозрить по симптомам: заложенность носа, насморк, зуд в носу, частое чихание; зуд век, слезотечение, «песок» в глазах, покраснение глаз; першение в горле, кашель, удушье; сухость кожи; отёки век, губ, других участков тела.

К врачу часто идут с сыпью и кожным зудом, которые вызваны вовсе не аллергией, а являются симптомами множества других заболеваний. Так что перед визитом к аллергологу посетите своего терапевта!

Самый опасный для человека аллерген — укус насекомого. В год 1−2 жителя Тульской области умирают от укусов пчелы. Есть также необычные виды аллергий: на волос человека или даже на туалетную бумагу!

Откуда берётся аллергия

Природа аллергии во многом остаётся загадкой. Она может неожиданно возникнуть и так же неожиданно пройти. Но в основном природа аллергии — иммунологического характера и кроется в нарушении иммунного ответа.

Аллергия часто возникает у людей, имеющих к ней предрасположенность. Сама болезнь не передаётся по наследству, передаётся лишь склонность к ней.

Если мама или папа аллергики, у ребёнка в 30% случаев может также развиться аллергия. А может и не проявиться или проявиться значительно позже в зрелом возрасте. Такое может произойти в результате генной мутации. Часто «поздняя» аллергия может возникнуть у человека как следствие постоянных стрессовых ситуаций.

Может ли аллергия прекратиться сама собой? Может. Либо со временем она уменьшится: всё зависит от количества иммуноглобулина Е в крови, который меняется с возрастом. Есть мнение, что приём антибиотиков влияет на склонность к аллергии.

Врачи рекомендуют приём антибиотиков только если в организме есть очаг инфекции.

Аллергия на цветение

Аллергия на цветение называется поллинозом и носит сезонный характер. Основные аллергены: пыльца деревьев (с апреля по май), пыльца злаковых трав (июнь-июль), пыльца сорных трав (август-сентябрь).

Как выявить аллергию

Первый этап — это сбор анамнеза, длительный расспрос пациента. И чем больше врач спрашивает, тем лучше врач. Бегите от аллергологов, которые не задают вам множества вопросов, а сразу назначают дорогостоящие анализы.

Следующий этап — аллергологическое тестирование на руке, так называемый скарификационный тест. С его помощью выявляют аллерген, послуживший причиной реакции, и степень сенсибилизации к нему. На руке испытуемого делают лёгкие царапинки, на каждую наносят по капле раствора аллергена. И смотрят реакцию.

Об аллергопробах

Аллергопробы могут не сработать у детей до 5 лет, у взрослых старше 50 лет, чернокожих, у слишком волосатых людей.

Есть виды аллергии, которые аллергопробами не выявишь, у них другие механизмы возникновения.

Лечение от аллергии должен назначать врач!

И никак не реклама по телевизору или в интернете. Разрекламированные таблетки могут не подойти, после некоторых нельзя садиться за руль. Телереклама ни о чём таком не предупреждает.

Аллергия лечится!

Первым делом нужно убрать причину. Склонны к аллергии на кошек — не заводите их дома. Есть реакция на цветение — не гуляйте в парках и лесах, держите окна закрытыми.

Аллергию можно вылечить с помощью прививок.

Есть пять аллергенов, с которыми делаются прививки: злаки, пыльца деревьев, клещи, сорные травы и плесень. В организм в малых дозах вводится аллерген, организм привыкает и перестаёт нестандартно реагировать на него. Прививки бывают в виде капель, инъекций, таблеток. С помощью прививок можно избавиться от болезни навсегда или на долгие годы, а затем лечение повторить.

Симптомы же аллергии лечатся широким спектром медикаментов, из которых я советую выбирать те, что не вызывают сонливости и дей-ствуют сутки.

Если симптомы не слишком осложняют жизнь, можно её и не лечить. Но помните, что аллергический ринит может развиться в астму или расширить «спектр» — присоединятся другие аллергены.

Дом без аллергии

При аллергии на клещей домашней пыли нужно полностью перестроить свой быт. Клещ живёт там, где есть человек, ведь он питается тем, что выделяет наша кожа. Поэтому важно создать неблагоприятные для клеща условия. Проветривать спальню по утрам, а также в наиболее сухое и холодное время суток. Температура в комнатах желательна от +18 до +20°С. Стирать постельное бельё и мебельные чехлы при температуре не менее 60 °C (клещи погибают). Избавиться от гардин, ковров и других пылесборников. Детям — мягкие игрушки, годные к стирке при высоких температурах. Пылесосить — со специальным фильтром. Влажную уборку делать почаще. Избавиться от пухо-перовых подушек, матрацев и одеял. Лучше использовать синтетические.

При аллергии на плесень не держите в спальне комнатные цветы, чаще проветривайте ванную и регулярно мойте холодильник и штору для душа.

Где отдыхать аллергикам

Всё зависит от вида аллергии и времени года. Человеку с реакцией на цветение деревьев нужно выбрать место, где деревья либо уже отцвели, либо ещё не зацвели.

Когда-то давно, ещё в СССР, проводилось масштабное исследование по стране — где аллергикам легче всего дышится. Оказалось, на Кольском полуострове. Далековато от Тулы. А вообще лучше всего дышать там, где есть сосновый бор или горы. Знаете, на высоте 1 км нет ни одного клеща, вызывающего аллергию!