Едем в санаторий за здоровьем

Хотите расслабиться на свежем воздухе с пользой для здоровья?

Отправляйтесь в санаторий! Пешие прогулки, живописные виды, массажи и оздоровительные процедуры вернут вас к жизни и подарят новые силы.

Санатории были особенно популярны в советское время — почти каждый хотя бы раз в жизни получал заветную путевку с места работы. Сейчас эта традиция почти канула в Лету, бесплатным отдыхом радуют все меньше работодателей, но санатории по-прежнему популярны.

Ежегодно в здравницы отправляются около шести миллионов россиян. Насладиться красивыми видами и свежим воздухом сегодня можно и в средней полосе, и в горах, и на море.

Зачем ехать?

С советского времени санатории сильно изменились. Сейчас они больше походят на отели для по-настоящему комфортного отдыха. Кухня в таких местах стала здоровой и вкусной, почти как в ресторане, везде открыты сауны и бассейны, фитнес-центры, салоны красоты и студии йоги.

Кроме того, во многих современных санаториях работают детские развлекательные центры с аниматорами, проводятся различные мастер-классы для малышей. Поэтому отдых будет комфортным для всей семьи.

Отдых с пользой

Отдых в санатории — отличная возможность восстановить силы после рабочих будней. Обычно в здравницы отправляются те, кто хочет поправить здоровье. Но консультации врачей и оздоровительные процедуры пойдут на пользу, даже если у вас нет хронических заболеваний. Санаторный отдых полезен не только для лечения, но и для профилактики.

Врачи предостерегают: постоянные стрессы, умственное и физическое переутомление могут привести к синдрому хронической усталости. Так что, чтобы не усложнять ситуацию, нужно вовремя и правильно отдыхать.

Кстати, санаторий — это еще и отличный повод завести полезные привычки: ложиться спать в одно время, полноценно завтракать, питаться здоровой пищей и попробовать новые виды спорта. Сил после такого отдыха у вас будет гораздо больше, чем после отпуска с вечеринками и барами.

Сколько времени это займет?

Полная программа оздоровительных процедур в большинстве санаториев рассчитана на 21 день. Именно такую длительность заезда рекомендуют врачи. И этому есть несколько причин. Главная — это частота оздоровительных процедур. Некоторые из них нельзя делать каждый день или сочетать друг с другом. Поэтому пройти весь курс за неделю точно не получится.

Если хотите оздоровиться, но выкроить такой большой срок не получается, сокращайте его вдвое. Но помните, что вы также сокращаете возможный эффект от лечебных процедур.

Более короткий заезд — обычный отдых, который, однако, поможет вам неплохо расслабиться. Некоторые организации даже предлагают программу на выходные дни. Живописные виды и сеансы спа-процедур и массажей помогут набраться сил перед новой рабочей неделей.

Не умру ли я там со скуки?

Современные санатории зачастую предлагают большую развлекательную программу: экскурсии и внутренние мероприятия. В летний сезон можно загорать на пляже и наслаждаться пешими прогулками, а зимой кататься на коньках и лыжах.

Заскучать при таком выборе развлечений не получится. Но всегда обращайте внимание, на кого рассчитана здравница. Как правило, они делятся на два типа: для пожилых людей или молодых семей. Выбирайте тот, что подходит именно вам!

Санаторий «Строитель» - отдых для всей семьи

Санаторий «Строитель» находится в пригороде города Алексина в реликтовом живописном сосновом бору, который является памятником природы регионального значения.

Круглый год санаторий «Строитель» работает, чтобы повышать качество жизни людей.

Здесь создают уникальные лечебные программы для того, чтобы каждый мог найти для себя вариант эффективного лечения, чтобы профилактика заболеваний стала доступнее, чтобы проблемы прошли, и вы обрели ощущение радости и полноценной жизни каждый день.

В санатории «Строитель» имеется собственный источник минеральной воды. Вода по химическому составу является эксклюзивной: маломинерализованной, хлоридно-сульфатного кальциево-магниево-натриевой с общей минерализацией 4-5 граммов на литр и повышенным содержанием фтора.

Аналогичных минеральных вод нет в Тульской области или на территории Подмосковья.

По своему составу минеральная вода санатория «Строитель» наиболее близка к водам курорта Паланга, известного в советские годы.

Направления лечения в санатории «Строитель»:

терапия,

гинекология,

гастроэнтерология,

кардиология,

неврология,

пульмонология,

урология,

эндокринология,

офтальмология,

отоларингология.

Также по всем перечисленным направлениям проводятся консультации врачей.

Виды лечения:

Бальнеолечение,

Гидролечение,

Грязелечение,

Спелеолечение,

Физиолечение (магнитотерапия, электротерапия, светотерапия, лазеротерапия, ультразвуковая терапия, гипоксии-терапия),

ЛФК,

Массаж ручной и подводный,

Мануальная терапия,

Гирудотерапия,

Иглорефлексотерапия,

Кислородотерапия,

Климатолечение,

Терренкур.

В СПА-центре оказываются СПА-услуги:

Тайский массаж,

Стоун-терапия,

Медовый массаж,

Прессотерапия,

Миостимуляция,

Обертывания: с ламинарией, холодные и горячие, травяные,

Фито-сауна,

Массаж Шиа-Цу,

Услуги косметолога и маникюра.

Объем медицинских услуг по программам можно найти на сайте санатория.

Услуги, входящие в стоимость путёвки:

Проживание в номере выбранной категории. 4- или 5-разовое питание по заказному меню с салат-баром. Лечение по программе (можно купить путевку без лечения). Анимация по программе санатория.

Для гостей санатория работают: кинозал, конференц-зал, библиотека, детская комната, плавательный бассейн, финская сауна с комнатой отдыха и маленьким бассейном, wi-fi.

На территории работает уютное кафе, где вы можете продегустировать травяные чаи, выпить крепкий кофе, приобрести воду, кондитерские изделия и многое другое.

Гости санатория занимаются скандинавской ходьбой, аквааэробикой. К услугам отдыхающих программа «Йога-уик-энд» с занятиями хатха-йогой, беседами и чаепитием.

Для детей в санатории проводятся празднования детских дней рождения, с аквагримом и зажигательной программой от аниматоров.

В 7-этажном жилом корпусе санатория имеется 100 номеров со всеми удобствами. Большинство номеров — это двухместные номера. Также имеются 4 люкса и 2 семейных номера. Жилой корпус оснащен двумя пассажирскими лифтами и одним грузовым.

Все номера комфортабельные и имеют санузел с душевой кабиной или ванной, раковиной, укомплектованы холодильником и телевизором, евро-номера дополнительно укомплектованы кондиционером, сейфом и феном. Семейные номера укомплектованы дополнительным диваном, микроволновой печью и чайником. Люксы состоят из гостиной и спальни. В гостиной имеется дополнительное спальное место — диван.

В санатории «Строитель» рады видеть всех гостей!

Тульская область, Алексин, микрорайон Бор

8-800-500-55-71

sanatory.biz