Какое давление для вас норма?

В разгаре сезон отпусков. А это значит, многие туляки ударно трудятся на дачных участках. В период высоких температур и солнечной активности особенно важно следить за своим давлением.

О том, что организм функционирует неправильно, свидетельствует не только высокое, но и низкое давление. Особенно опасна ситуация, когда ненормальные показатели артериального давления (АД) сопровождаются другими симптомами.

Так, повышенное АД может сопровождаться головной болью, болевыми ощущениями в области сердца, затрудненным дыханием и бессонницей. Пониженное — быстрой утомляемостью, общей слабостью, потливостью, проблемами с памятью и вниманием.

Если вы почувствовали один из этих симптомов, измерьте артериальное давление. Внимание: на показатели тонометра могут повлиять следующие обстоятельства:

неправильное положение пациента при измерении;

неисправность тонометра;

отсутствие опыта и знаний;

физические нагрузки перед проведением измерения;

волнение пациента во время процедуры;

недавний прием пищи;

выкуренная сигарета или выпитая чашка кофе перед измерением.

У взрослых и детей показатели артериального давления отличаются, что вполне объяснимо разницей в функционировании взрослого и дет­ского организма.

Поэтому выведены нормы для людей согласно их возрасту.

И хотя считается, что именно эти значения являются оптимальными, нужно помнить об индивидуальных различиях.

16 лет — 20 лет — 100−120/70−80 мм;

20 лет — 40 лет — 120−130/70−80 мм;

40 лет — 60 лет — меньше 140/90 мм;

60 лет и выше — меньше 150/90 мм.

Давление должно быть максимально приближенным к этим показателям. Если они отклоняются от нормы, нужно выяснить причину, из-за которой это происходит. При уверенности, что отклонения — не результат ошибочных действий при измерении, нужно убедиться, что такое значение АД не является индивидуальной нормой человека. Лучше всего это сделает врач, проведя суточный мониторинг давления.

Несмотря на то, что АД должно быть в норме, пациенту следует понимать: бессмысленно обращаться к врачу при эпизодическом появлении нарушения. Насторожиться следует, когда АД отклоняется от нормы систематически и его сопровождают другие проблемы с организмом.

Обратиться к врачу необходимо и при резком изменении АД, из-за которого самочувствие больного сильно ухудшилось.

Если такие случаи уже были и доктор порекомендовал какие-либо препараты, можно воспользоваться ими для снятия приступа. Но если такое происходит впервые, лучше не использовать никаких лекарств без ведома специалиста.

Для поддержания давления в норме врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни, чаще бывать на свежем воздухе и отказаться от вредных привычек. Снижение потребления алкогольных напитков до нормы (30−50 граммов в сутки) благоприятно скажется на сосудах и кровяном давлении. Превышение нормы этих значений практически всегда приводит к повышению АД.

Для профилактики врачи также рекомендуют заниматься спортом. Самые полезные виды физической активности при нестабильном давлении — кардионагрузки: ходьба и плавание. Начинать надо с малого, постепенно увеличивая физическую нагрузку. Дозированная активность может уменьшить обычные показатели АД на 5−10 мм ртутного столба.

Для нормализации давления также рекомендуется поддержание индекса массы тела (вес/рост в кв. м) < 25 и окружности талии < 102 см (у мужчин) и < 88 см (у женщин). Похудение благоприятно влияет на нормализацию давления.