Врач рассказала, полезен ли сон после обеда

Сон после обеда может быть частью режима дня не только для детей, но и для взрослых. Как влияет послеобеденный сон на человека? Почему может возникать сонливость после еды? и почему может клонить в сон и в другое время после приема пищи рассказала Виктория Звонарева, врач-терапевт.

— Почему тянет в сон после еды? С чем это может быть связано?

— Сонливость после еды может быть связана с общим состоянием здоровья. Так, при накопленной усталости и хроническом недостатке сна, сонливость может быть особенно выраженной после употребления пищи. Это может быть связано с характером потребляемых продуктов — когда преимущественно это пища, с преобладанием простых углеводов. Также люди с ожирением склонны к дневной сонливости, особенно после обильного приема пищи.

Помимо этого, причиной повышенной сонливости может быть скрытый железодефицит, диагностическим маркером которого является сниженный уровень ферритина.

— О каких проблемах может сигнализировать желание поспать после еды?

— Сонливость после еды может быть симптомом нарушения углеводного обмена. Наиболее достоверным показателем тут является гликированный гемоглобин, который показывает уровень глюкозы за последние 3-4 месяца. При регулярном ощущении усталости и сонливости рекомендуется обратиться к врачу. Снижение функции щитовидной железы — еще одна из возможных причин, в этом случае необходимо проверить гормоны, которые отражают ее функцию.

— Можно ли спать после обеда?

— Детям полезен сон после обеда. Он помогает перезагрузить нервную систему и способствует нормальному развитию ребенка. А взрослым после приема пищи лучше не принимать горизонтальное положение около 30-40 минут, так как возможен заброс желудочного содержимого в пищевод, что может повлечь за собой в дальнейшем нарушение его функции. В то же время так называемый режим интервального сна, предусматривающий дневной сон через 40-60 минут после еды, может быть оправдан и даже полезен.

— Как сделать так, чтобы не тянуло в сон после еды? Какие продукты и блюда употреблять для этого?

— Рекомендуется в первую очередь рациональный режим труда и отдыха, обязательно ночной сон не менее 8 часов и засыпание не позднее 22.00. За 3-4 часа до сна лучше исключить прием пищи, а утром обязателен легкий завтрак, который включает в себя жиры, белки и сложные углеводы.

Обеденная порция должна составлять примерно две ладони, где одна часть — овощи, а вторая — белки, жиры и сложные углеводы.

Большую часть ее должны составлять овощи, а меньшую углеводы, белки и жиры. Рекомендуется отказаться от легкоусвояемых углеводов: мучного, выпечки и тяжелой жирной пищи, так как такая пища не приносит пользы для организма.

Помимо этого, к сонливости после еды может приводить и ее быстрое поглощение. Еду следует пережевывать тщательно и медленно для того, чтобы она легче усваивалась. Для многих более оптимально 4-5 разовое питание малыми порциями. В любом случае, режим питания, отсутствие переедания, попытка контролировать уровень тревожности помогут справиться с дневной сонливостью после еды.

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