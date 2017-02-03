Про иммунитет, грипп и курение

Мы поговорили с главным пульмонологом области, зав. пульмонологическим отделением Тульской областной клинической больницы Арсен Басилая.



Арсен Басилая

– Если человек чувствует недомогание, как ему действовать?

– Человек не сможет сам по­ставить себе диагноз. Симптомы многих болезней схожи: одышка, кашель, высокая температура, боли в грудной клетке. Это может быть и вирусная инфекция, и обострение хронических заболеваний легких. Если человек чувствует недомогание, ему лучше остаться дома и вызвать врача. Но в нашей стране огромная проблема: каждый пациент хочет принимать решения сам, а ответственность за результат перекладывать на врача. Чтобы не было потом мучительно больно, лучше следовать рекомендациям доктора и не заниматься самолечением.

– Как предупредить болезни органов дыхания?

– Банально звучит, но это факт: чтобы не болеть, нужно вести здоровый образ жизни. Следующий момент – профилактическое рентгеновское исследование органов грудной клетки. Все должны регулярно обследоваться – раз в два года делать флюорографию (люди с хроническими заболеваниями – раз в год). Рентгеновские методы исследования позволяют оценивать структуру, и в современной профессиональной литературе носят название – имидж-диагностика. Современная цифровая крупнокадровая флюорография позволяет получать качественное изображение легких, по которому можно выявить патологические изменения в них.

А в ходе диспансеризации делают не только рентгеновское исследование легких, но и спирометрию (функциональную оценку работы органов дыхания). По ее результату можно судить, насколько хорошо или плохо работают легкие.

Кроме того, люди должны сами проявлять активность, периодически посещая центры здоровья, чтобы оценить свое состояние, наличие или отсутствие каких-либо противопоказаний к занятию фитнесом, активным формам отдыха. Это особенно актуально, если вы решили заняться спортом. Своевременная консультация врача поможет избежать возможных проблем.

Курящим даже при отсутствии жалоб нужно регулярно проверяться, а еще лучше – пообщаться с доктором на предмет отказа от курения.

– При наличии стольких методов обнаружения проблем как люди допускают хроническую обструктивную болезнь легких?

– Многие несерьезно относятся к здоровью, не прислушиваются к себе и приходят к врачу, когда симптомы уже явно выражены. Чаще всего это мужчины после 40 лет с вредными привычками. Они слишком долго мирятся с кашлем и одышкой. К доктору пациенты попадают уже с развернутой картиной болезни. Это замедляет процесс лечения.

– Говорят, рак легких – малосимптомное заболевание и его тяжело обнаружить на начальных стадиях. Это так?

– Да. Жалобы, как правило, – это уже серьезная стадия заболевания. Надо сказать: рак легкого занимает первое место по частоте встречаемости среди всех онкологических заболеваний. У курильщиков он встречается в 10 раз чаще, чем у людей, ведущих здоровый образ жизни.

– Как поддерживать иммунитет?

– Курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни, нерациональное питание – все это вызывает дефицит витаминов и аминокислот, используемых иммунокомпетентными клетками. Люди часто ищут легкие пути: «Мне доктор сказал пропить курс таблеток, после этого у меня все будет хорошо». Но нужно понимать: ни один препарат не даст желаемого результата, если человек будет игнорировать нормы здорового образа жизни.

Единственное, что можно отдать на откуп широкой аудитории, – это витамины. Их дозволено принимать без рецепта врача.

– А как вы относитесь к вакцинации?

– Очень положительно! Вакцинация – старейший, во многом себя оправдавший метод. История медицинской науки знает огромное количество профилактических технологий в отношении большого спектра микробов и болезней. В ХХ веке люди победили натуральную оспу посредством именно вакцинопрофилактики. Сейчас есть результаты научных исследований, показывающие: вакцинация снижает не просто частоту случаев заболевания, но и процесс передачи вируса. Весь цивилизованный мир от гриппа прививается – это норма. Если прививка от гриппа делается перед каждым сезоном, то прививка от пневмококка (бактерии, вызывающей у детей поражение верхних органов дыхания и пневмонию, менингит, у взрослых чаще пневмонию) гораздо реже – с интервалом в пять, а то и более лет. Надо отметить, она рекомендуется не всем: детям, лицам, постоянно находящимся в организованных коллективах, и пожилым людям. Для всех остальных вопрос вакцинации решается сугубо индивидуально, после тщательной консультации с врачом.

– Может ли прививка вызвать аллергическую реакцию? Как можно предвидеть это?

– Аллергия, конечно, может проявиться. Потому что весь вакцинальный материал – это по своей химической структуре белки, а каждый человек воспринимает их по-своему. Чтобы предугадать реакцию, нужно соблюдать несколько простых правил.

Оценка аллергологического анамнеза – были или нет ранее аллергические реакции, какие-либо реакции непереносимости лекарственных препаратов, продуктов питания, есть или нет аллергические заболевания у человека, детализация информации о них. Это позволит оценить риски нежелательных реакций вообще и аллергических реакций в частности. Второе правило – в течение нескольких дней до и после вакцинации воздерживаться от употребления алкоголя.

Внимание: если у вас есть сомнения – делать прививку или нет, необходимо прийти на прием к аллергологу-иммунологу. Специалист поможет вам определиться с выбором.