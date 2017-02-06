Берегите зрение

В России почти каждый второй житель имеет те или иные нарушения зрения. В Тульской области в 2015 году на диспансерном учете с диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата состояли 40924 жителя региона! О том, почему мы начинаем хуже видеть и как беречь зрение с юных лет, нам рассказали тульские офтальмологи.

— Статистически доказано, что близоруких становится больше. С чем это связано?



Василий Люткевич

— Наши глаза природой сформированы так, чтобы смотреть далеко: древние люди ходили на охоту и направляли взгляд именно вдаль, выслеживая добычу, — говорит Василий Люткевич, офтальмохирург «Клиники микрохирургии глаза». — А потом появилась письменность, и человек больше стал смотреть на близко расположенные объекты. К тому же современный образ жизни — это постоянная работа за компьютером, пользование мобильными телефонами. Глазам в течение дня приходится напрягаться при работе вблизи.

— Что такое ложная близорукость? Как ее распознать?

— Способность глаза видеть на разных расстояниях называется аккомодацией, — рассказывает Василий Люткевич. — Если в течение дня мы будем постоянно читать или сидеть за монитором компьютера, аккомодация «устает» и возникает ее спазм. Такой спазм и называется ложной близорукостью. Главные симптомы спазма аккомодации — боль в глазах, быстрая утомляемость, снижение остроты зрения вдаль. Распознать ложную близорукость очень просто — надо в условиях поликлиники провести полное обследование методом циклоплегии (медикаментозное расширение зрачка).

— Стоит ли укреплять глаза детей с раннего детства?



Людмила Беляева

— В современном обществе глаза взрослых и детей с самого раннего возраста постоянно испытывают чрезмерные нагрузки, — говорит Людмила Беляева, офтальмолог высшей категории НУЗ «Отделенческая больница на станции Тула ОАО «РЖД». — Еще не научившись читать, малыши смотрят телевизор, играют в компьютер, от чего глаза напрягаются. Конечно, не нужно запрещать ребенку играть на компьютере, но выделите для этого 1−2 часа в день, то же самое касается и телевизора. Каждые 20−30 минут работы за компьютером (чтения, просмотра телевизора) нужно отвлекаться и делать маленький комплекс гимнастики для глаз (по 3−5 минут).

Безусловно, укреплять глаза нужно с самого раннего детства, чтобы это переросло в привычку.

Очень важный момент — правильная организация рабочего места. При чтении, письме и рисовании помещение должно быть хорошо освещено. Рабочий стол следует расположить рядом с окном, а в пасмурную погоду использовать дополнительный источник света.

Что интересно, даже поверхность стола влияет на состояние зрения. Поверхность должна быть матовой (для исключения бликования), если стол лакированный или из блестящего пластика, следует застелить его скатертью.

Смотреть телевизор и работать за компьютером следует также при хорошем дневном освещении или при включенном верхнем свете.

Глаза — сложный чувствительный орган, постоянно находящийся в контакте с внешней средой. Глаза ребенка следует защищать от случайного травмирования, обучая самых маленьких детей основам техники безопасности. Также защищайте глаза малыша от попадания песка и пыли, стараясь не гулять с ним подолгу в ветреную сухую погоду. Если в глаза попал песок, пыль, химическое средство, промойте их чистой водой и обратитесь к специалисту.