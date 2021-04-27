Итоги за месяц: Лариса Барзенкова – минус 6 кг

Вес 91 кг, минус 6,2% от изначального веса.

— Позади первый месяц проекта. Я стояла дома перед зеркалом и сама не верила в происходящее. Я в проекте… Моя семья узнала об этом уже из газеты. Муж долго смотрел на меня круглыми глазами, а потом сказал: «А с тобой интересно.))». «Мне самой с собой интересно», — подумала я. У меня и в мыслях не было это скрывать, просто череда дел отодвинула на потом сам факт этого разговора.

От семьи я сразу ощутила поддержку. Мои мужчины, а их у меня много (муж, сын, отец и два родных брата), окружили меня заботой и вниманием, взяли на себя большую часть домашних забот. Подбадривают и вместе со мной не едят высококалорийную пищу и сладости, хотя все они достаточно стройные и спортивные.

Первая неделя прошла на каком-то эмоциональном подъёме, больше напоминающем истерику. Я не знала, как сложится тренировочный процесс, думала, как мне совместить это с работой, учебой в университете, помощью сыну-выпускнику и домашними делами. Все было ново и, как любое новое, несколько пугающее.

Питание… К началу проекта я уже проходила программу по детоксикации организма, конечно, под контролем врача, так что с питанием на начальном этапе вопросов не было. Я как-то сразу начала много ходить (иногда получалось по 19000 шагов в день) и много тренироваться.

Вторая неделя показала, что все и сразу — это слишком. Организм настойчиво стал сопротивляться, появилась сонливость и даже вялость. Тогда я приняла решение все делать постепенно. Адаптировать свой организм к нагрузкам. Четко и регулярно получались тренировки и вакуум по утрам, а вот ходьба и групповые занятия остались ждать своей очереди.

Когда-то таким образом я приводила свое, а заодно и всей семьи, питание в норму. Мы сначала отказались от майонеза и кетчупа. Уже три года как не употребляем эти продукты. После этого через год отказались от белой муки (для домашнего выпекания) и белого риса. Уже более 5 лет не посещаем общепитов, а готовим все сами. Несколько месяцев назад отказались от белого хлеба. Все проходило несколько тяжело, но настрой и мотивация были сильнее, а здоровье важнее. И все же, несмотря на принятые меры, сбросить вес не получалось, но, правда, и не набирала. От такого режима питания есть бонус — наша семья стала гораздо здоровее.

Лекции в университете РУДН по специальности «Основы нутрициологии» оказались как нельзя вовремя и кстати. Я стала лучше разбираться в питании, поняла, что совместимость некоторых продуктов под очень большим вопросом, а мы это употребляем. «Все есть отравой и все является лекарством, зависит от меры» — писал Парацельс. Теперь применяю эти знания в рамках проекта. Главный секрет: не допускать слишком больших перерывов между приемами пищи, иначе будет физиологический срыв, а это совсем не моя история.

Третья и четвертая недели стали максимально комфортными. Я уже легко воспринимаю тренировочный процесс как часть своей жизни. Усталость и некоторая сонливость прошли.

Мне интересен прежде всего путь человека, конкретные шаги. С чего он начал и что он делал с внутренней мотивацией, ведь с каждым проигранным сражением руки опускаются все сильнее и кажется, что уже ничто не поможет убрать этот опостылевший лишний вес. Вера в свои силы постепенно угасает, все начинает раздражать, а вот сладкая булочка наоборот радовать. И со временем человек находит единственную радость в нездоровой, но вкусной еде. Так развивается зависимость… А знаете ли вы, что пищевую зависимость ставят в один ряд с алкогольной и наркотической? Такие проекты как этот заставляют проснуться, увидеть истории успеха и снова поверить в свои силы.