Татьяна Барщевцева: До мая хочу сбросить еще 7 кг!

Всем огромный привет! Сильные морозы позади, и понемногу начинается подготовка к весеннему сезону. Не знаю, связано ли это, но количество посетительниц нашего клуба FitCurves заметно возросло. Приятно видеть все больше знакомых лиц. Значит, мой пример для кого-то является вдохновением. Я этому очень рада и желаю всем достигнуть своих целей!

Что же касается целей моих… Как только начала немного хандрить насчет застоявшейся цифры на весах, мой чудесный организм сделал мне несказанный подарок - я сбросила еще 2 кг. На сегодня мой вес составляет 66 кг. Цифра на весах уже несколько раз спускалась и ниже. При моем росте 170 см я смотрюсь достаточно стройной. Очень многие стали говорить, что я и так уже хорошо выгляжу и не стоит больше продолжать, но мой огонь горит до сих пор.



Исходя из сложившейся ситуации, поставила для себя цель до мая сбросить еще 7 кг. Что бы ни говорили другие, для меня это будет самым допустимым и оптимальным весом. И я знаю, что не за горами тот день, когда летом я смогу щеголять в коротких шортах!

Сегодня хотелось бы поговорить о снижении веса в различном возрасте. Говорят, что с возрастом поддерживать фигуру становится сложнее, причем исключительно по объективным причинам. Гормональный уровень меняется, мышечная масса сокращается, и за счет всего этого неотвратимо замедляется обмен веществ. Поэтому, чтобы быть стройными после, например, 40 лет, нужно прилагать поистине сверхчеловеческие усилия.

А поскольку выше головы не прыгнешь и против природы не попрешь, то многие из нас опускают руки, опускают планку и все чаще заводят разговоры о том, что для «этого» возраста и 70 (80, 90, нужное подчеркнуть) килограммов - очень даже неплохой результат. Ну, то есть объективно оно, конечно, не айс, и мы бы еще поборолись, но сами понимаете - возраст, природа, здоровье, да и физическая форма уже не та, чтобы на этой ниве геройствовать.

Она, форма, вообще со временем только портится. Аксиома. В последнее время я очень много общаюсь с худеющими женщинами разных возрастов, которые достигли нереальных результатов. В общем, девушки и женщины! Дерзайте и все у вас получится, независимо от вашего возраста. Надо просто этого очень хотеть и точно знать, для чего вы это делаете.



Недавно ходила на день встречи со своими одноклассниками, меня узнали далеко не сразу. Я получила огромное количество комплиментов. И тут я поняла: вот она, моя заслуженная награда! Награда за труды. Моя лучшая награда - выглядеть нормально. Мне пришлось за это побороться, поэтому я воспринимаю это именно как награду.