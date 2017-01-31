Татьяна Барщевцева: Уверена, вес обязательно пойдет вниз!

Всем огромный привет! Вес мой вертится вокруг цифры 68 кг. За это время прочитала очень много всякой литературы по этому вопросу. Там было написано, что все сталкиваются с остановкой в весе, в любое время. Кто-то еще с самого начала пути, кто-то уже на подходе к цели, как я.



Эти остановки связаны, как правило, с тем, что организм тратит энергию не на сжигание жиров (которых, кстати, осталось совсем немного), а на подтяжку кожи и внутренних органов, чье положение меняется в связи с потерей веса. Главное — не сорваться и не наложить в тарелку лишнего, потому что в нашей голове складывается миф: «если мы не худеем, значит, можем позволить себе лишний кусок, вес же утром останется такой!». Ни в коем случае не поддавайтесь ему…





Чтобы как-то поддержать себя, я стала отталкиваться не только от веса, но и от объемов. Если раньше каждый день я вставала только на весы, то теперь я еще измеряю объемы. И они меня очень радуют. Буду, не смотря ни на что, идти вперед. И цифры на весах снова поползут вниз. Это я вам обещаю, а с организмом мы договоримся как-нибудь!





В клубе всегда говорят мотивирующие фразы. Например: «Завтра ты будешь еще красивее, чем сегодня!» И похожие фразы наклеили в шкафчиках в раздевалке. Идешь с работы уставшая, думаешь — сегодня ничего не смогу сделать, а открываешь шкафчик, читаешь фразочку, переодеваешься, и вперед! Вот и силы откуда-то взялись, и настроение поднялось. Никто не обещал, что мой путь будет легким. Это огромный труд, который проделываете не только вы, но и весь ваш организм.

Фото Дмитрия Дзюбина.