Лилия Алексеева: А я ввязалась в новый конкурс!

Всем привет! Начну с того, что я не ездила в санаторий, так как заболела. Отправила маму, и пока мама с сыном и моим крестником были там, я работала сутки через сутки. Это было не так просто как я думала, и видно мой организм отказался в таком темпе работать, и пришлось маме отдуваться за меня с двумя разбойниками.



Сейчас у меня отпуск, и пока сын с мамой были в санатории, устроила себе пару ленивых дней. И снова в любимый клуб - работать с удвоенной силой! Ведь теперь я участвую еще в одном конкурсе, который проводит мой велнесс-центр N-еrgo «Энергичное тело 2017».





Как я на это решилась, не знаю. Но попытка не пытка. Конкурс рассчитан на три месяца. За это время нужно изменить себя, доказать, на что ты способен. Будет много классных призов. Я только после регистрации узнала, что предполагается выход только в раздельном купальнике, чего я совсем не ожидала. И теперь стараюсь еще лучше на тренировках, чтобы убрать свою «подушку» (живот).

Я знаю, что за три месяца ее не убрать, но постараюсь максимально ее уменьшить. Мой тренер Татьяна Кушнир не дает мне поблажек и готовит меня как бойца к армии: нытье отставить, делать все по уставу))).

Конечно, в клуб я иду с настроем, что скоро исполнится моя мечта. Скоро будет достигнута цель, которую я поставила перед началом проекта (68−70кг). Но вес уже не хочет так уходить, как раньше. И, конечно, нагрузки усилились и иногда хочется поныть, что я устала...

Но Таня находит слова, от которых берешь себя в руки и трудишься дальше. И чем ближе цель, тем хочется быстрее ее достичь!