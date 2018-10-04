Ирина Диканова: С каждым потерянным граммом я чувствую себя всё увереннее

Всем привет! Вот и началось наше испытание в проекте «Похудей со «Слободой». Спасибо всем, кто поддерживал и голосовал за меня! После ваших комментариев - лестных и не очень - я поняла: Я МОГУ И ХОЧУ СТАТЬ УЛУЧШЕННОЙ ВЕРСИЕЙ СЕБЯ! Спасибо еще раз редакции за то, что они поверили в меня и дали шанс.



Итак, наступил первый день моих занятий. Было безумно приятно познакомиться с моим тренером Татьяной Кушнир в велнес-центре N-ergo. Она очень светлая, заряжает энергией и вообще невероятная! Сам клуб очень классный: там невероятное количество всевозможных тренажеров, к которым я пока не знаю ни как подступиться, ни что на них делать: лежать, сидеть или просто стоять рядом.

Для занятий я выбрала утреннее время и была сильно удивлена, что так много людей по утрам вместо работы идут в тренажерный зал: подтягивать и накачивать свои мышцы.

В первый день я старалась настолько, на сколько могла. Поэтому разумеется после 1,5 часов выполнения всевозможных изощренных упражнений, я еле дошла до раздевалки.

Вид мой был видимо настооооолько плачевным, а взгляд настоооолько потерянным, что девушка рядом все поняла о моей первой тренировке и подбодрила: «Не волнуйтесь, у Вас все получится». Благодаря этой маленькой и незначительной, но такой важной для меня в тот момент фразе, я поняла: у меня действительно все получится и я в этом ни на капельки не сомневаюсь.

Я собралась с остатками сил и двинулась на работу. Лестница на пути показалась мне Олимпом. Я просто не чувствовала своего тела. Мне казалось, что я стекаю вниз — тело жило отдельно от меня.

От спортзала мне необходимо было дойти до остановки. Это расстояние казалось марафонской дистанцией как минимум. Для обычного человека преодолеть его не составило бы никакого труда, но я в тот день шла со скоростью черепахи, поступью ленивца. Начался дождь, а у меня даже не было сил достать зонтик из сумки, я стояла под деревом, похожая на ослика Иа из мультика.



Занятия в клубе каждый день: силовые тренировки чередуются с кардио. И конечно после первой недели я втянулась и теперь не чувствую себя так разбито после тренировок. Еще мой тренер разработала план питания и я придерживаюсь его, а также ем по времени. Уже всей душой полюбила вареную курицу.



Если честно, с каждым потерянным граммом я чувствую себя всё увереннее и увереннее. Я знаю, что это только начало, но я готова бороться с самой собой!

Вес 109 кг, то есть минус 4 кг.