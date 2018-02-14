Ольга Антонова: «Продолжаю совершенствовать себя»

Благодаря проекту «Похудей со «Слободой» я встретила своего тренера – Татьяну Репкину. Это поистине удивительный, уникальный человек. Профессионал с большой буквы. Татьяна помогает мне преображать тело с помощью физических упражнений, следит за моим питанием и дает советы о здоровом образе жизни.

За прошедшие пять месяцев вопрос о питании пересматривался неоднократно. Сначала было ограничение жиров и простых углеводов. Как только я научилась справляться с этим пунктом, Татьяна обратила моё внимание на продукты, их состав и пользу для организма. Например, до этого я никогда не пробовала авокадо и не знала что с ним делать. Сейчас я питаюсь более разнообразно, чем год назад.

Разные продукты по-разному усваиваются, поэтому и время употребления у каждого свое. Крупы – на завтрак или обед, орехи и кисломолочные продукты до 16.00.



Поймала себя на мысли: «Насколько окрепло моё тело!». Помню, на первых занятиях у меня совсем не получалось делать упражнения на пресс. Подъем ног в положении лёжа заканчивался, не успев начаться. Отжимания были пыткой. Теперь я делаю эти упражнения 15 раз по 5 подходов.

Прогресс в преображении мотивирует меня на достижение новых результатов. Кстати, самомотивация работает эффективно. Когда ты ждёшь мотивации извне, ты зависишь от окружающих. Не похвалили, не подбодрили... И эмоционально ты на нуле. Когда чувствуешь достижения сам, тебе не нужно ничьё одобрение. Ты просто продолжаешь совершенствовать себя.