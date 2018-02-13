Елена Москалюк: «Так приятно получать комплименты от друзей»

Первый месяц второго тура не стал для меня результативным, потеря веса – меньше 1 кг. В первую неделю позволила себе дополнительные выходные, а потом сезонный вирус продиктовал свои условия – болели по очереди всей семьей, тут уж не до спортзала. После, казалось бы, непродолжительного перерыва было трудно собрать себя.

Ко второму туру мой тренер Асим Абдуллаев подготовил новый комплекс силовых упражнений, увеличил количество подходов, сократил время, пересмотрел соблюдение режима питания.

На данный момент я избавилась от 16,5 кг лишнего веса, а на проект я пришла с весом 97,5 кг – мне даже вспоминать эти цифры страшно!

Сейчас буду стараться наверстать упущенное, ведь совсем скоро весна, предстоит поход за новыми нарядами! Наконец-то буду покупать себе то, что нравится, а не то, что налезло.

Несмотря на то, что вес за последний месяц снизился совсем чуть-чуть и объемы не изменились, тело меняет свою форму – чувствую, что начинает набираться мышечная масса.

А еще, мне очень приятно получать комплименты от знакомых и друзей. Многие спрашивают, с чего же следует начать процесс похудения самостоятельно. А есть и такие, кто ждет новый набор в проект «Слободы».

Я с удовольствием делюсь со всеми своими знаниями и не устаю благодарить и говорить «спасибо» тем, кто меня поддерживает!