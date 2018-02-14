Юлия Лашманова: «Готовлюсь к первой смене гардероба»

Результат на сегодняшний день меня очень радует — я вешу 79 кг. Приятно, что за такое короткое время мне удалось сбросить 13 лишних килограммов.

Многие интересуются, как изменилась моя жизнь после операции на желудке. Отвечаю — чувствую себя хорошо и в физическом, и в эмоциональном плане. Кардинальных изменений в питании не произошло, я уже могу есть, что угодно. Просто я вычеркнула из своего питания жареную пищу.

Мои друзья и многие знакомые говорят, что я похорошела. Да я и сама это вижу: лицо похудело, живот и бока спали. На данный момент собираюсь менять свой гардероб. Раньше я носила джинсы 32−33 размеров, сейчас 29−30. Кофточки и футболки в моем гардеробе были 52−54, сейчас — 50.

Хочу заняться спортом: записаться на фитнес или походить в тренажерный зал. У меня есть желания — я хочу до лета скинуть еще 20 килограммов. Этим летом мы с мужем Алексеем и дочкой Алиночкой планируем поехать на море. Пока выбираем между Абхазией и Крымом, а точнее Ялтой. Хочется пощеголять на пляже в коротких шортиках.

Ну, а в День всех влюбленных со страниц любимого Myslo поздравляю все пары с праздником. Желаю им такой же крепкой любви, как у нас с моим супругом — мы вместе уже 10 лет. Девушкам и парням, которые еще свободны, желаю найти свою половинку и не отпускать!