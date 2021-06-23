Маргарита Шелкова: «Сейчас самое главное — это высокие результаты за короткое время!»

Вес на сегодня 81,5 кг. То есть минус 11,5 кг с начала старта проекта.

За эти без пяти минут 3 месяца я привыкла взвешивать и записывать пищу, перед тем как ее съесть, что стало уже своего рода ритуалом, забыть про который теперь не представляется возможным. Исходя из того, сколько калорий ты съел на завтрак, а сколько осталось, можно подобрать остальное меню на день.

Такое планирование питания значительно упрощает жизнь.

Это уже не так напряжно, как было в самом начале. И если раньше я была противником этого способа похудения и мысль о том, что нужно столько всего записать, чего-то там взвесить, меня пугала, то теперь мое мнение на этот счет кардинально поменялось. Я с утра все прикинула, расписала и больше в течение дня не забиваю себе голову мыслями, а что бы такого приготовить на ужин… Так что подсчет калорий рулит!

За последние 2 недели с увеличением количества силовых упражнений в моих тренировках, снижение веса значительно замедлилось. И, несмотря на то, что для укрепления мышц силовыми заниматься по-хорошему нужно бы и дальше, мы с тренером сделаем откат и снова увеличим количество высокоинтервальных тренировок, ведь сейчас самое главное — это высокие результаты за короткое время)))

Кстати говоря, раньше при своих неоднократных попытках похудения я периодически пробовала стоять в планке. У меня это не очень хорошо получалось, и самый начальный уровень в 20 секунд был для меня тоже непростой задачей. Сейчас же я неплохо справляюсь с этим упражнением.

В общей сложности теперь я могу простоять в планке 4 мин 30 секунд в 6 подходов по 45 секунд и совсем небольшим перерывом между ними.

Так что теперь времена, когда я не могла выстоять и 20 секунд, кажутся такими далекими и неправдой))) А в итоге, если стараться, то все ты сможешь!