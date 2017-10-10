Елена Парамонова. Минус 5 кг!

Елена Парамонова, 28 лет, рост 157 см. Вес 85 кг (минус 5 кг, это 5, 5% от общей массы)

Благодаря активному голосованию за меня на портале, я попала в проект. И с этого началась моя новая жизнь. Мой клуб – «Властелин». Заниматься здесь - одно удовольствие: большое разнообразие тренажёров, много тренировочных зон.

Тренирует меня просто замечательная девушка, профессионал своего дела Валерия Черкащенко. Благодаря её советам я поняла, что делала раньше не так. Валерия рассказала, как нужно питаться, если я хочу хорошо выглядеть и быть здоровой. Теперь я понимаю, что правильное питание - это не временная диета, а образ жизни, который не является дискомфортным и кратковременным. Изменение пищевых привычек влечет нормализацию обмена веществ, а значит, постепенно вес придет в норму. В моём питании много чего изменилось.

Я исключила полностью сладкое, солёное, жареное, жирное и все хлебобулочные изделия. Ем теперь не менее 5-6 раз в день. В рацион добавила много овощей, пью не менее двух литров простой воды.

Занимаюсь я по тренировочному плану, составленному для меня Валерией.

Первое время было тяжело, болели все мышцы. Но прошло не так много времени, и я привыкла к нагрузкам, а ещё преодолела стеснение и комплексы.